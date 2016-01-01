

من بينها شحن الموبايل أثناء الليل.. 8 أخطاء شائعة توقف عنها للحفاظ على البطارية من بينها شحن الموبايل أثناء الليل.. 8 أخطاء شائعة توقف عنها للحفاظ على البطارية

تحتوي بطاريات الهواتف الذكية المستخدمة اليوم، على عداد دقيق من دورات الشحن والذي يجعلها تدوم لفترة أطول، ولكي تحافظ على عمر بطارية هاتفك يجب أن تتجنب الأخطاء الشائعة التي تؤدي إلى تلف البطارية أو انفجارها.



وبدون قصد يرتكب بعض مستخدمي الهواتف الذكية، أخطاء فادحة أثناء شحن أجهزتهم المحمولة، والتي يجب تجنبها فورا قبل أن تتلف بطارية الهاتف الذكي، فقد يعد شحن الجهاز المحمول أثناء استخدام الألعاب أحد الأسباب الرئيسية في تقليل عمر البطارية.



وفيما يلي نستعرض إليك أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها بعض مستخدمو الهواتف الذكية أثناء شحن أجهزتهم المحمولة، والتي قد تسبب ضررا جسيما سواء على عمر البطارية أو على سلامة مستخدمها:

قد يعجبك أيضا... loading...

1. شحن الهاتف أثناء الليل:وفقا لموقع "brightside"، يعد شحن الهاتف المحمول أثناء الليل من أبرز الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمي الهواتف الذكية، حيث إذا قمت بترك الهاتف موصولا طول الليل ستشحن البطارية أكثر من اللازم مما سيؤدي إلى تلف البطارية واهدار الكهرباء.وقد ظهرت بعض التقارير مؤخرا، والتي تشير إلى وفاة بعض الأشخاص أثناء الليل، حيث ارتفعت درجة حرارة البطارية خلال شحنها مما أدي إلى انفجارها مسببة لحريق بالغرفة أو بقتل مستخدمها مباشرة، لذا تجنب ترك الهاتف موصولا بالكهرباء طوال الليل خوفا من ارتفاع درجة حرارة البطارية وخصوصا في فصل الصيف.2. استخدام الهاتف أثناء الشحن:من أكبر الأخطاء الشائعة التي يرتكبها مستخدمي الهواتف الذكية خاصة محبي الألعاب، حيث يقوم بعض مالكو الأجهزة الذكية بتوصيل الجهاز بالشاحن لاستكمال اللعبة عند اقتراب نفاذ طاقة البطارية، وذلك الخطأ الشائع يسبب ضغطا مضاعفا على البطارية، والتي تقوم بأداء مهمتين في ذلك الوقت، لذا يجب عليك تجنب استخدام الهاتف أثناء فترة الشحن، ولكن إذ اضطررت لاستخدام يمكنك فصل الجهاز من الشاحن ثم إعادة شحنه مرة أخرى فور انتهاءك.3. استخدام تطبيقات البطارية:ظهرت العديد من التطبيقات المجانية التي تدعي مساعدة مستخدميها على ننبع أداء بطارية الهاتف الذكي، ولكن قد تتسبب تلك التطبيقات مجهولة المصدر إلى تلف البطارية بسرعة، حيث تضع تلك التطبيقات البطارية تحت الضغط أثناء عملها لعرض الإعلانات، لذا تحقق من مصدر التطبيق قبل استخدامه.4. شحن البطارية بنسبة 100 %:يعد أيضًا من أحد الأخطاء الشائعة التى يرتكبها مستخدم الهواتف الذكية، هو رغبته في اتمام عملية الشحن واكتمال شحن بطارية جهازه إلى نسبة 100 %، بحجة أنها ستقضي وقتا أطول قبل نفاذها مرة أخرى، ولكن في كل مرة تقوم فيها بشحن بطارية الهاتف بنسبة 100 ،% ، سيؤدي ذلك إلى تقصير عمر البطارية وتلفها بشكل أسرع، لذا يجب عليك تجنب شحنها إلى نسلة 100 % ، ويمكنك إبقائها مشحونة بنسبة 80 % يوميا.5. ترك البطارية فارغة تمام:ليس من الجيد ترك البطارية فارغة تمام أة أن تصل إلى نسبة شحن 0٪ ، حيث تعمل أحدث بطاريات الليثيوم في دورات الشحن، لذا يؤدي نفاذ البطارية بالكامل إلى تقصير عمرها مع مرور الوقت.6. شحن الهاتف أثناء ارتفاع درجة الحرارة:نتيجة لنقل الطاقة الكهربائية إلى بطارية هاتفك أثناء الشحن ترتفع درجة حرارته، فعندما تزيد درجة حرارة الهاتف بسبب حرارة الجو تجنب توصيل هاتفك بالشاحن حتي يهدأ تمام، وقد يؤدي شحن الهاتف أيضًا أثناء وجود غطاء الحماية المخصص له (الجراب)، إلى تسخين البطارية والمكونات الداخلية الأخرى للهاتف، حيث فد يتضرر الهاتف والبطارية نظرا للآثار السلبية لارتفاع حرارته فوق الحد المسموح به، لذا قم بإزالة غطاء الحماية أثناء عملية الشحن وتجنب شحنه في الأوقادت ذات درجات الحرارة المرتفعة.7. استخدام شواحن مجهولة المصدر:يأتي الهاتف الذكي مع شاحن مخصص له من إنتاج نفس الشركة المصنعة للجهاز، ولا يجب استبداله بشاحن أخر مجهول المصدر أو رخيص الثمن، حيث يؤدي عدم استخدام الشاحن المناسب للجهاز إلى ارتفاع درجة حرارته أو بطء عملية الشحن مما يتسبب إلى تلف البطارية أو انفجارها في بعض الاحيان، لذا تأكد من شراء الشاحن من نفس طراز الهاتف.8. شحن الهاتف من جهاز الكمبيوتر:من أبرز الأخطاء الشائعة التي يجب أن تتجنبها فورا هي شحن هاتف الذكي من خلال الكمبيوتر أو الحاسب المحمول، والتي تستغرق وقتا أطول لشحن بطارية الجهاز مما يؤدي إلى تلف البطارية، لذا يجب عليك شحن جهازك من مقبس الكهرباء باستخدام الشاحن المخصص له.