

هونر تعلن رسميا عن هاتفها Honor X10 Max.. تعرف على مواصفاته وسعره هونر تعلن رسميا عن هاتفها Honor X10 Max.. تعرف على مواصفاته وسعره

أعلنت شركة هونر Honor رسميا عن هاتفها الذكي الجديد “هونر إكس10 ماكس” Honor X10 Max، الذي يتميز بشاشته الكبيرة ودعمه لشبكات الجيل الخامس للاتصالات 5G، وهو الهاتف الأحدث في سلسلة هواتف “هونر إكس10” Honor X10، العلامة التجارية التابعة لهواوي Huawei.



ويصدر هاتف هونر إكس10 ماكس (Honor X10 Max) بشاشة من نوع IPS LCD بقياس 7,09 بوصة، ودقة 1080×2280 بيكسل، مع دعم HDR10، كما تستخدم الشاشة مصفوفة ألوان RGBW، ما يؤدي إلى تحسين سطوعها مقارنة بشاشات LCD التقليدية، ويصل سطوع الشاشة إلى 780 شمعة في المتر المربع الواحد، ما يسمح برؤية جيدة للشاشة في ضوء الشمس المباشر، مع توفير استهلاك الشاشة للطاقة.



ويدعم هاتف “هونر إكس10 ماكس” Honor X10 Max خوارزمية الدقة الفائقة، حيث يمكنه ترقية الأفلام القديمة منخفضة الدقة وتحويلها إلى عالية الدقة، كما تدعم الشاشة وضع حماية العين الشامل من الضوء الأزرق الضار بالعينين.

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وزودت هونر هاتفها الذكي الجديد بمكبرات صوت مزدوجة، مع أحدث خوارزمية للتأثير الصوتي من هواوي، والمعروفة باسم Huawei Histen 6.1، ما يجعله يوفر جودة صوت أقوى عند الاستماع إلى المقاطع الغنائية.ويعمل هاتف هونر إكس10 ماكس (Honor X10 Max) بمعالج ميدياتك داعم لشبكات الجيل الخامس Dimensity 800 5G، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 و8 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 و128 جيجابايت.والكاميرا الأمامية في الهاتف بدقة 8 ميجابيكسل، توجد في نتوء صغير بالشاشة، والكاميرا الخلفية ثلاثية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، مع عدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، مع فلاش ليد LED.ويعمل هاتف “هونر إكس10 ماكس” Honor X10 Max بواجهة المستخدم Magic UI 3.1 القائمة على أندرويد 10، وبطاريته بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 22,5 واط، كما تدعم تقنية الذكاء الاصطناعي لتوفير الطاقة.ويصدر هاتف “هونر إكس10 ماكس” بالألوان الأزرق والفضي والأسود، وسوف تبدأ مبيعات الهاتف في الصين بداية من الغد، وقد تحدد سعر إصدار 6/64 جيجابايت من الهاتف بـ270 دولارا (4,350 جنيها مصريا تقريبا)، وسعر إصدار 6/128 جيجابايت بـ300 دولارا (4,850 جنيها مصريا تقريبا)، وسعر إصدار 8/128 جيجابايت بـ355 دولارا (5,750 جنيها مصريا تقريبا).