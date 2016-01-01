شركة أوبو تطلق هاتفها الجديد A72 بكاميرا رباعية وبسعر منافس

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد A72 بسعر معقول ومواصفات جديدة في ظل سعيها لتنشيط خط إنتاج الهواتف المتوسطة وتركيزها بشكل أكبر على تنويع الخيارات أمام المستهلكين في مختلف الأسواق.
A72 يأتي بمواصفات قوية بالتوافق مع السعر وبالمقارنة من نفس فئته من هواتف الشركات المنافسة في السوق العالمي، يملك الهاتف شاشة قياس 6.5 بوصة بدقة عرض 1080 بكسل بكاميرا أمامية في قفب في الشاشة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.
الكاميرا الخلفية للهاتف بنظام رباعي العدسة الرئيسية فيه بدقة 48 ميجا بكسل مع عدسة واسعة 8 ميجا بكسل ومستشعري بورتريه وتوجيه بدقة 2 ميجا بكسل، مع تقديم النظام وضع ليلي (Ultra Night Mode 2.0) يحسن من دقة الصور الملتقطة في الإضاءة الخافتة.
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