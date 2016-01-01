شركة أوبو تطلق هاتفها الجديد A72 بكاميرا رباعية وبسعر منافس

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › شركة أوبو تطلق هاتفها الجديد A72 بكاميرا رباعية وبسعر منافس

صورة الخبر: شركة أوبو تطلق هاتفها الجديد A72 بكاميرا رباعية وبسعر منافس
شركة أوبو تطلق هاتفها الجديد A72 بكاميرا رباعية وبسعر منافس

أطلقت شركة أوبو هاتفها الجديد A72 بسعر معقول ومواصفات جديدة في ظل سعيها لتنشيط خط إنتاج الهواتف المتوسطة وتركيزها بشكل أكبر على تنويع الخيارات أمام المستهلكين في مختلف الأسواق.

A72 يأتي بمواصفات قوية بالتوافق مع السعر وبالمقارنة من نفس فئته من هواتف الشركات المنافسة في السوق العالمي، يملك الهاتف شاشة قياس 6.5 بوصة بدقة عرض 1080 بكسل بكاميرا أمامية في قفب في الشاشة تأتي بدقة 16 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية للهاتف بنظام رباعي العدسة الرئيسية فيه بدقة 48 ميجا بكسل مع عدسة واسعة 8 ميجا بكسل ومستشعري بورتريه وتوجيه بدقة 2 ميجا بكسل، مع تقديم النظام وضع ليلي (Ultra Night Mode 2.0) يحسن من دقة الصور الملتقطة في الإضاءة الخافتة.

بالحديث عن العتاد الداخلي نبدأ من المعالج وهو سنابداجون 665 متوافع مه ذاكرة وصول عشوائي “رام” 4 جيجا بايت وذاكرة تخزين داخلية 128 جيجا بايت، فيما يدعم الهاتف تقنية NFC يملك لقارئ لبصمة الإصبع جانبي وبطارية 5000 ملي أمبير.

السعر والتوفر في السوق
أوبو A72 متوفر حالياً في السوق البريطاني بسعر 219 يورو أي ما يعادل تقريياً 270 دولار أمريكي وهو سعر مناسب بطبيعة الحال، أما بخصوص إطلاق الهاتف في الوطن العربي لم تكشف الشركة عن خطتها بهذا الخصوص بعد.

المصدر: عالم التقنية

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شركة أوبو تطلق هاتفها الجديد A72 بكاميرا رباعية وبسعر منافس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47747

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager