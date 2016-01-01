

هواتف آيفون 2020 ربما تأتي بدون شواحن وسماعات في العُلب هواتف آيفون 2020 ربما تأتي بدون شواحن وسماعات في العُلب

آبل تسعى لتقليل تكاليفها مع هواتف آيفون 2020 بعد إضافة تقنية الجيل الخامس بعدم وضع شواحن وسماعات في علب الهواتف.



هواتف آيفون 2020 ربما تأتي بدون شواحن وسماعات في العُلب



كثيرًا ما أثارت شركة آبل الجدل حول محتويات علب أو صناديق هواتف آيفون من خلال تقليل محتوياتها، فبين عدم احتوائها على شواحن إلى وجود شواحن بطيئة بقوة 5 واط بدلًا من وضع شواحن سريعة 18 واط في الصناديق والاكتفاء ببيعها بشكل منفصل، وغيرها من الأمور. ويبدو أنها ستستمر بهذا الجدل هذا العام بعدم إضافة شواحن وسماعات داخل عُلب الهواتف وفقًا للتقارير.

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المحلل التقني والموثوق بشأن أخبار آبل، مينغ تشي كو، يقول أن الشركة تخطط لعدم إضافة الشواحن والسماعات في نسخ 2020.ويُعلل المحلل ذلك، بخطة آبل تقليل التكاليف بعد إضافة رقاقات الجيل الخامس لنسخ هذا العام، وذلك للحفاظ على أرباحها المطلوبة.والغريب في الموضوع، أن الشركة ستتوقف كذلك عن إضافة الشواحن داخل علب هواتف آيفون SE التي ستباع لاحقًا هذا العام.يبدو أن الوضع الاقتصادي في ظل جائحة كورونا يوحي لآبل بأخذ المزيد من الخطوات للحفاظ على أرباحها وتقليل التكاليف التشغيلية، فعدم إضافة شاحن وسماعة داخل كل صندوق سيجعل منها أصغر حجمًا وبالتالي تقليل تكاليف العُلب وكذلك تكاليف الشحن لمختلف البلدان، وبنفس الوقت ستشجع هذه الخطوة المستخدمين على شراء شواحن وسماعات بشكل منفصل ما سيساهم في رفع مبيعات السماعات اللاسلكية في الأغلب، وبالتالي تحقيق هامش ربح أكبر.على الجهة الأخرى، فإن جهاز آيباد 10.8 بوصة والذي سيأتي يصل في وقت لاحق هذا العام وجهاز آيباد 8.5 بوصة الذي سيصل بداية العام القادم بحسب المحلل، سيأتيان مع شاحن بقوة 20 واط داخل الصندوق عكس هواتف آيفون.رغم صدق توقعات وتحليلات مينغ تشي كو أغلب الأحيان، إلا أننا ننتظر ما ستفعله آبل عند إطلاق هواتفها أواخر العام.