

سامسونج تعمل على أرخص هاتف ذكي للجيل الخامس 5G.. متى سيطرح في الأسواق؟ سامسونج تعمل على أرخص هاتف ذكي للجيل الخامس 5G.. متى سيطرح في الأسواق؟

قال تقرير، نشره موقع سام موبايل، أن سامسونج Samsung تعمل على تطوير أرخص هاتف ذكي داعم لشبكات الجيل الخامس 5G، تحت اسم “جالاكسي إيه42 5جي” Galaxy A42 5G، مع توقعات بإطلاقه في الأسواق خلال العام المقبل.



ولسامسونج عددا من الهواتف الذكية متوسطة المواصفات، التي تدعم تقنية الجيل الخامس 5G، مثل هاتف “جالاكسي إيه51” Galaxy A51 وهاتف “جالاكسي إيه71” Galaxy A71، ولم تكتف الشركة الكورية الجنوبية بدعم تقنية 5G في هواتفها الرائدة عالية السعر والمواصفات فقط.



وتتبع موقع سام موبايل الطرازات الجديدة من الهواتف التي تطورها سامسونج حاليا، وسجل عدم وجود نسخ منها تدعم شبكات الجيل الرابع LTE فقط، ما يعني أن سامسونج تهتم بتقديم تقنية الجيل الخامس 5G في الهواتف متوسطة المواصفات التي سيتوالى إصدارها لها.

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وبحسب التقرير، سيصدر هاتف سامسونج “جالاكسي إيه42 5جي” Galaxy A42 5G في 3 ألوان، هي الأسود والأبيض والرمادي، وبسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت.