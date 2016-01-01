صور مسربة واقعية تستعرض لنا الهاتف Honor X10 Max 5G قبيل الإعلان الرسمي

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صورة الخبر: صور مسربة واقعية تستعرض لنا الهاتف Honor X10 Max 5G قبيل الإعلان الرسمي
صور مسربة واقعية تستعرض لنا الهاتف Honor X10 Max 5G قبيل الإعلان الرسمي

تتحضر العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor X10 Max 5G في اليوم الثاني من شهر يوليو المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور مسربة واقعية تستعرض لنا الواجهة الخلفية والسفلية والعلوية للهاتف، وهذا ما يعني بأنها لا تكشف لنا عن الجزء الأهم في الهاتف، وهو الواجهة الأمامية للهاتف التي تضم شاشة ضخمة بحجم 7.09 إنش.

كما تلاحظون في الصور، الهاتف Honor X10 Max 5G سيضم كاميرتين في الواجهة الخلفية والتي وفقا للتسريبات ستشمل كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل وكاميرا ثانوية لإستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، وسيضم كذلك مكبرين للصوت، واحد في الأعلى والأخر في الأسفل، فضلا عن رقاقة NFC ومنفذ السماعات 3.5mm في الأسفل إلى جانب منفذ USB Type-C المخصص لنقل البيانات والشحن.

الهاتف Honor X10 Max 5G سيكون متوفرًا باللون الأسود والأزرق والأرجواني، وسيضم بطارية ضخمة بسعة 5000mAh، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 800، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB/8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB/256GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أنه من المرجح أن يتم شحن الهاتف Honor X10 Max 5G مع نظام Android 10، ولكن من دون التطبيقات والخدمات التابعة لشركة جوجل.

المصدر: موقع الكترونى

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