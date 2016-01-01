

تسريب أول صورة رسمية للهاتف Galaxy A01 Core، وإليكم تصميمه تسريب أول صورة رسمية للهاتف Galaxy A01 Core، وإليكم تصميمه

في حين أن Galaxy A01 يُعتبر بالفعل هو العضو الأرخص في تشكيلة Galaxy A Series، فيبدو أن شركة سامسونج تعمل على هاتف آخر سيُكلف أقل سيحمل إسم Galaxy A01 Core. لقد تم بالفعل رصد هذا الهاتف يحصل عدة شهادات في وقت سابق من هذا الأسبوع، والآن حصلنا على فرصة إلقاء أول نظرة على تصميم هذا الهاتف بفضل المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks.



من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف Galaxy A01 Core مع شاشة TFT بحجم 5.14 إنش وبدقة HD، ومع معالج من فئة MediaTek MT6739WW، ومع ذاكرة عشوائية بحجم 1GB، ومع نظام Android 10 المرفوق بواجهة Samsung One UI. وفيما يخص الواجهة الخلفية للهاتف، فهي ستضم كاميرا أساسية واحدة وفلاش LED واحد.



سيكون الهاتف Galaxy A10 Core متاحًا باللونين الأزرق والأحمر. ومن المحتمل أن يصل إلى أسواق متعددة ومن المتوقع أن يحتوي على بطارية قابلة للإزالة من قبل المستخدم مثل هواتف سامسونج الأخرى من سلسلة Galaxy Core Series.