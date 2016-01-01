مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 17 تطبيق و 11 لعبة).
17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد
17 تطبيق
General Calculator [Ad-free] : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
p≡p : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Reminder – Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Terminal Launcher Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Aron Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Cute Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Merrun – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Arthur Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Crumple – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Lancelot Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Merlin Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Morgana Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Perceval Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Popo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
The Round Table Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
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