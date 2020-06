17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد 17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 17 تطبيق و 11 لعبة).



17 تطبيق

General Calculator [Ad-free] : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.

Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.

p≡p : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.

Reminder – Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Terminal Launcher Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.

Aron Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Cute Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Merrun – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Arthur Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Crumple – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Lancelot Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Merlin Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Morgana Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Perceval Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

Popo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

The Round Table Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

11 لعبةDeadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.The Dollar Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.Xbar10n : Card Game – New 2020 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.[VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.LASERBREAK 2 – Physics Puzzle : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.BUMGINEER Clicker RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.Nimian Legends : BrightRidge : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.Speed Ball : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.