17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

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17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

مجموعة جديدة من التطبيقات و الألعاب المدفوعة ولكن متاحة مجانًا لفترة محدودة موجّهة خصيصًا لمستخدمي أندرويد ( 17 تطبيق و 11 لعبة).

17 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجانا ولفترة محدودة على أندرويد

17 تطبيق
General Calculator [Ad-free] : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
English for all! Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 2 يوم.
Snipback – Lifehacker smart voice recorder PRO HD : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
p≡p : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Reminder – Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Terminal Launcher Pro : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 1 يوم.
Aron Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Cute Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Merrun – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Arthur Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Crumple – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Lancelot Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Merlin Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Morgana Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Perceval Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
Popo – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.
The Round Table Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

11 لعبة


Deadly Traps Premium – Adventure of Hell : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 1 يوم.
Soul Warrior: Sword and Magic – RPG Adventure : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
The Dollar Game : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
Xbar10n : Card Game – New 2020 : السعر الحقيقي 1.99$، مجاني لمدة 3 يوم.
[VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم.
LASERBREAK 2 – Physics Puzzle : السعر الحقيقي 2.49$، مجاني لمدة 4 يوم.
BUMGINEER Clicker RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم.
Mystic Guardian PV: Old School Action RPG : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Nimian Legends : BrightRidge : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 6 يوم.
Sword Knights : Idle RPG (Premium) : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.
Speed Ball : السعر الحقيقي 3.49$، مجاني لمدة 7 يوم.

المصدر: عالم التقنية

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