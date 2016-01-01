

باناسونيك تعلن عن التابلت الجديد Toughbook A3 شديد التحمل للمهام الشاقة باناسونيك تعلن عن التابلت الجديد Toughbook A3 شديد التحمل للمهام الشاقة

أعلنت شركة باناسونيك اليابانية Panasonic عن حاسوبها اللوحي الجديد (تابلت) “تفبوك إيه3” Toughbook A3، الذي تقدمه باناسونيك كتابلت شديد المتانة والتحمل للمهام الشاقة وظروف العمل الصعبة.



ويصدر تابلت باناسونيك الجديد “تفبوك إيه3” Toughbook A3 بشاشة من نوع إل سي دي LCD بقياس 10,1 بوصة، بدقة 1200×1920 بيكسل، وسطوع 800 شمعة، ليناسب العمل في ضوء النهار.



وزودت باناسونيك التابلت الجديد بمنفذين لتركيب شريحتي اتصال هاتفي، وجعلت بطاريته قابلة للإزالة، وسعتها 3,200 مللي أمبير ساعة، والتي تكفي للعمل لمدة 8 ساعات كاملة، كما زودته ببطارية احتياطية سعتها 5,500 مللي أمبير ساعة، كما زودته بقلم إلكتروني مدمج، ومنافذ USB-A وUSB-C، مع 5 أزرار قابلة للتخصيص لأداء مهمات سريعة يتم اختيارها بواسطة المستخدم.

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وتتمثل متانة تابلت باناسونيك الجديد “تفبوك إيه3” Toughbook A3 في مقاومته للماء والأتربة بمعيار عزل IP65، وتوافقه مع معايير المتانة العسكرية الأمريكية MIL-STD-810H، مع قارئ لأكواد الباركورد، وقارئ للبطاقات الذكية، كما يصدر مدمجا به مجموعة باناسونيك كومباس Panasonic Compass لإدارة المشروعات.ويحتوي تابلت “تفبوك إيه3” Toughbook A3 على معالج من نوع كوالكوم سنابدراجون 660، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 4 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD، مع كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة 8 ميجابيكسل.ويعمل تابلت باناسونيك “تفبوك إيه3” Toughbook A3 بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، كما يدعم جميع أنظمة أقمار الملاحة العالمية، وقد حددت باناسونيك شهر أغسطس القادم موعدا لإصدار تابلت “تفبوك إيه3” شديد التحمل في المملكة المتحدة، بسعر 1,182 جنيها استرلينيا (حوالي 24 ألف جنيه مصري).