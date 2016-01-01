شركة أمريكية تطرح هاتفا منافسا سعره أقل من 100$!

أعلنت شركة Blu Products الأمريكية عن هاتف ذكي جديد بمواصفات ممتازة، لتنافس من خلاله أفضل الهواتف متوسطة الفئة في الأسواق.
وأشارت الشركة إلى أن الذين سيطلبون الدفعات الأولى من هاتف Blu G90 الجديد سيحصلون على هذه الأجهزة بسعر 99 دولارا فقط، ولكن هذا السعر ربما قد يرتفع إلى 149 دولارا بعد طرح هذه الأجهزة بمدة في الأسواق.
وحصلت هذه الهواتف على هيكل أنيق محمي من الرطوبة والغبار، مزود بشاشة IPS بمقاس 6.5 بوصة بدقة عرض (1440/720)، وأبعاد "18:9".
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