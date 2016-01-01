

الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L يبدأن بتلقي أول تحديث لهما الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L يبدأن بتلقي أول تحديث لهما

الهاتفين TCL 10 Pro و TCL 10L واللذان تم إصدارهما من قبل شركة TCL في شهر مايو الماضي بدأ الآن بتلقي أول تحديث لهما. وعلاوة على ذلك، فقد شهد إنخفاضًا في أسعارهما كذلك بحيث إنخفض سعر الهاتف TCL 10 Pro إلى 381 دولار أمريكي، وسعر الهاتف TCL 10L إلى 211 دولار أمريكي.



التحديث الخاص بالهاتف TCL 10 Pro يحمل الإصدار v2.0.4D.H.D، في حين يحمل التحديث الخاص بالهاتف TCL 10L الإصدار v2.0.3C.H.9. كلا التحديثين يجلبان معهما الإصلاحات الأمنية لشهر مايو، فضلا عن العديد من التحسينات لأداء وإستقرار نظام التشغيل، وتحسينات أيضًا لأداء الكاميرا، فضلا عن إزالة العلامة المائية لشركة TCL كخيار إفتراضي في تطبيق الكاميرا، وتحسين أداء اللوحة الحساسة للمس في الشاشة وتجربة المستخدم.



هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

قد يعجبك أيضا... loading...

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.