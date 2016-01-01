واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها

صورة الخبر: واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها
واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها

تعتزم خدمة التراسل الفوري "واتساب"، طرح ميزة ملصقات جديدة أكثر مرحا والمعروفة باسم Stickers.

وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تطور منصة التراسل الفوري الشهيرة على خيار جديد للمستخدمين يتيح لهم ميزة الملصلقات المتحركة ستيكرز Stickers، وستطرح شركة فيسبوك الميزة الجديدة على ثلاثة مراحل، وقد بدأت حاليا بطرح المرحلة الأولى من الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب.

ووفقا للموقع، فإنه في هذه المرحلة الأولى من طرح الملصقات المتحركة، يتم منح بعض المستخدمين القدرة على عرض الملصقات المتحركة، ومن الممكن أيضا حفظ وإرسال أو إعادة توجيه أي رسوم متحركة تتلقاها، ولكن في هذه المرحلة لا يمكن تنزيل حزم الملصقات أو استخدامها مثل تلك الموجودة حاليا للملصقات الثابتة على المنصة.

ونظرا لأنها المراحل الأولى للملصقات المتحركة، يوجد عدد قليل جدا متداول منها حاليا، ولكن من المقرر أن تزيد خلال الفترة المقبلة، ويأمل المطورن ألا يستغرق الأمر وقتا طويلًا لإتاحة عدد كبير من الملصقات المتحركة.

وستتيح المرحلة الثانية للطرح أولا إمكانية استيراد ملصقات متحركة من جهات خارجية، بينما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة وصول حزم ملصقات متحركة في متجر واتساب، وفي الوقت الحالي ليس من المعروف تمامًا متى تكون هذه الخيارات المختلفة متاحة.

المصدر: اخبار اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
83025

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager