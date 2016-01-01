تعتزم خدمة التراسل الفوري "واتساب"، طرح ميزة ملصقات جديدة أكثر مرحا والمعروفة باسم Stickers.
وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تطور منصة التراسل الفوري الشهيرة على خيار جديد للمستخدمين يتيح لهم ميزة الملصلقات المتحركة ستيكرز Stickers، وستطرح شركة فيسبوك الميزة الجديدة على ثلاثة مراحل، وقد بدأت حاليا بطرح المرحلة الأولى من الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب.
ووفقا للموقع، فإنه في هذه المرحلة الأولى من طرح الملصقات المتحركة، يتم منح بعض المستخدمين القدرة على عرض الملصقات المتحركة، ومن الممكن أيضا حفظ وإرسال أو إعادة توجيه أي رسوم متحركة تتلقاها، ولكن في هذه المرحلة لا يمكن تنزيل حزم الملصقات أو استخدامها مثل تلك الموجودة حاليا للملصقات الثابتة على المنصة.
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التعليقات على واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها
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