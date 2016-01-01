

واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها واتساب يطور ميزة جديدة.. تعرف عليها

تعتزم خدمة التراسل الفوري "واتساب"، طرح ميزة ملصقات جديدة أكثر مرحا والمعروفة باسم Stickers.



وبحسب ما ذكره موقع "techradar" التقني، تطور منصة التراسل الفوري الشهيرة على خيار جديد للمستخدمين يتيح لهم ميزة الملصلقات المتحركة ستيكرز Stickers، وستطرح شركة فيسبوك الميزة الجديدة على ثلاثة مراحل، وقد بدأت حاليا بطرح المرحلة الأولى من الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي من واتساب.



ووفقا للموقع، فإنه في هذه المرحلة الأولى من طرح الملصقات المتحركة، يتم منح بعض المستخدمين القدرة على عرض الملصقات المتحركة، ومن الممكن أيضا حفظ وإرسال أو إعادة توجيه أي رسوم متحركة تتلقاها، ولكن في هذه المرحلة لا يمكن تنزيل حزم الملصقات أو استخدامها مثل تلك الموجودة حاليا للملصقات الثابتة على المنصة.

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ونظرا لأنها المراحل الأولى للملصقات المتحركة، يوجد عدد قليل جدا متداول منها حاليا، ولكن من المقرر أن تزيد خلال الفترة المقبلة، ويأمل المطورن ألا يستغرق الأمر وقتا طويلًا لإتاحة عدد كبير من الملصقات المتحركة.وستتيح المرحلة الثانية للطرح أولا إمكانية استيراد ملصقات متحركة من جهات خارجية، بينما تشهد المرحلة الثالثة والأخيرة وصول حزم ملصقات متحركة في متجر واتساب، وفي الوقت الحالي ليس من المعروف تمامًا متى تكون هذه الخيارات المختلفة متاحة.