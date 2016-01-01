شاومي تطلق Redmi 9.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو

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شاومي تطلق Redmi 9.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو

أطلقت شركة شركة شاومي هاتفها الأحدث Redmi 9، في الصين بسعر يبدأ من 115 دولارا أمريكيا، وهو الذي أعلنت عنه الشركة الصينية رسميا من أسبوعين، وسيعرض الهاتف للبيع حتى 29 يونيو من خلال موقع الشركة في الصين ومتجري JD.com و Suning.com.

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي Redmi 9، في ثلاثة إصدارات من الذكراة، وهي 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 115 دولارا أمريكيا، وبسعة 4 ججابايت رام و128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 140 دولارا أمريكيا، وبحجم 6 ججابايت ام و128 جيجابايت مقابل 170 دلارا أمريكيًا.

وقد صممت شاومي هاتف Redmi 9، بشاشة بقياس 6.53 بوصة وبدقة +FHD، مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.

ويقدم هاتف Redmi 9، كاميرا خلفية رباعية دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتأتي الثانية بدقة 8 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 118 درجة، مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، والرابعة بدقة 2 ميجابكسل لتسجيل العمق.

ويحتوي هاتف Redmi 9، على معالج من نوع Helio G80، وذاكرة وصول عشوائي رام بحجم 3 أو 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع microSD.

ويأتي هاتف Redmi 9 بثلاثة ألوان، مع بطارية بسعة 5,020 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عن طريق منفذ USB-C. وهناك حساس للبصمة على ظهر الهاتف.

المصدر: صدى البلد

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