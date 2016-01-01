أطلقت شركة شركة شاومي هاتفها الأحدث Redmi 9، في الصين بسعر يبدأ من 115 دولارا أمريكيا، وهو الذي أعلنت عنه الشركة الصينية رسميا من أسبوعين، وسيعرض الهاتف للبيع حتى 29 يونيو من خلال موقع الشركة في الصين ومتجري JD.com و Suning.com.
ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف شاومي Redmi 9، في ثلاثة إصدارات من الذكراة، وهي 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 115 دولارا أمريكيا، وبسعة 4 ججابايت رام و128 جيجابايت ذاكرة داخلية بسعر 140 دولارا أمريكيا، وبحجم 6 ججابايت ام و128 جيجابايت مقابل 170 دلارا أمريكيًا.
وقد صممت شاومي هاتف Redmi 9، بشاشة بقياس 6.53 بوصة وبدقة +FHD، مع قطع للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة f/2.0.
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التعليقات على شاومي تطلق Redmi 9.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو
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