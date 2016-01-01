

OPPO مصر تطلق RENO 3 و RENO 3 PRO و OPPO ENCO W31 وتتميز في الكاميرات OPPO مصر تطلق RENO 3 و RENO 3 PRO و OPPO ENCO W31 وتتميز في الكاميرات

أطلقت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الهواتف الذكية عن إطلاق هواتف OPPO Reno 3 و Reno Pro 3 في مصر خلال حدث ضخم عبر الإنترنت شاركت فيه معلومات وتفاصيل عن الإطلاق الجديد.







تأتي هواتف OPPO Reno 3 بأربع كاميرات: الأساسية بقوة 48 ميجابيكسل، تلتقط الصور بوضوح تحت أي ظروف تصوير. عبر تبني مصفوفة الكاميرا بقوة 48 ميجابيكسل الشائعة، يمكنها التقاط الضوء بدقة أكبر، وإبراز المزيد من التفاصيل، لتجعل الصورة أكثر حيوية ونابضة بالحياة.

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وبفضل عدسة Reno 3 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل ، يمكنك أن تستمتع بتأثير بصري أقوى عبر تكوين أكثر راحة حتى في المساحات الضيقة.ويمكن أن تلتقط العدسة فائقة الاتساع صور بزاوية 108 درجة. بالإضافة إلى ذلك فمن خلال العدسة المقربة 13 ميجابيكسل، يمكنك التقاط جميع اللحظات الرائعة.وبما أن الفيديو هو دائماً الأكثر حيوية لتسجيل اللحظات هامة، مثل الأعياد وحفلات زفاف والسفر فإن هاتف Reno 3 يتيح خاصية الفيديو بوكيه التي تعمل على عزل الخلفية عند تسجيل الفيديو لإبراز الأشخاص، ومنح تأثيراً شبيه بالـ DSLR.كما يتيح الهاتف تكبير الفيديو فمع تكبير هجين 5X، وتكبير رقمي 20X، من السهل الحصول على التكوين المثالي من أي مسافة لتصوير فيديو يشبه أفلام السينما.كما يتمتع هاتف Reno 3 بخاصية الـ AI Beauty Mode التي تدعمها كل من الكاميرات الأمامية والخلفية لكي تتمكن من إظهار أفضل ما بك.أما بالنسبة لتحرير الفيديوهات، يضم الهاتف .Soloop Smart Video Editor وهو محرر فيديو ذكي يساعد محبي الفيديوهات على إخراج فيديوهات بسهولة حيث يقوم التطبيق باختيار أكثر المقاطع المثيرة بذكاء ويحسنها مع الموسيقى، ويقوم بتحرير المادة المصورة وفقاً للتغيرات اللحنية في الموسيقى.الآن مع مجموعة متنوعة من الأفكار، والتصميمات، والفلاتر يمكن للمستخدمين تحرير فيديو ومشاركته على تطبيقات الفيديوهات مثل يوتيوب وتيك توك بمنتهي السهولة.يذكر أن حصول الأداء المميز لسلسلة هواتف Reno 3 على حب وتقدير الكثير من المستخدمين في مختلف المناطق حول العالم، وحصل كذلك على الكثير من الجوائز والتقديرات من العديد من المؤسسات العالمية.ومن خلال التعلم من الأجيال السابقة، عززت سلسلة Reno 3 الجديدة قدرتها على التصوير الفوتوغرافي مع التركيز على صور فائقة الوضوح في مختلف ظروف الإضاءة. هاتف Reno 3 يلتقط صوراً واضحة في مختلف ظروف الإضاءة فكل ما نراه هو انعكاس للضوء.ومع كاميرا تكبير رباعية بجودة 48 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 44 ميجابيكسل، تقدم هواتف Reno 3 أداءً ممتازاً في التصوير في مختلف ظروف الإضاءة.يمكن أن تحسن كاميرا التكبير الرباعي القوية بجودة 48 ميجابيكسل، مع الصورة فائقة الوضوح بدقة 108ميجابيكسل بشكل كبير من جودة الصور بدون فقدان أي تفاصيل. كما أن وضع السيلفي الليلي الفائق متاح لأول مرة في الكاميرا الأمامية ويقدم صورة أكثر سطوعاً في الليل بينما يحافظ على سحر المساء.وبمساعدة وحدة البرمجة العصبية لتسريع لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي وخفض الضوضاء بالذكاء الاصطناعي، فإن وضع الظلام الشديد بالكاميرا الخلفية يتيح للمستخدم التقاط الجمال في الظلام بشكل لا تدركه العين المجردة.وتتوافر هواتف OPPO Reno 3 مع ذاكرة وصول عشوائي باللونين الأزرق والأسود بسعة 8 جيجا بايت وذاكرة 128 جيجا بايت مقابل 5،990 جنيه مصري فقط.وفي نفس الحفل أعلنت OPPO أيضا عن إطلاق سماعات OPPO Enco W31 التي تعد أول منتج صوتي لاسلكي حقيقي لـ OPPO منذ دخولها في مجال إنترنت الأشياء في عام 2019.وهي أول سماعات رأس لاسلكية حقيقية مدمجة مع مكبرات صوت فائقة الديناميكية في الصناعة، مما يجعل تجربة الصوت مفصلة وقوية.تستخدم سماعات OPPO Enco W31 في إرسال بلوتوث ثنائي الأذنين منخفض الكمون ومتوافق مع معظم الهواتف الذكية.علاوة على ذلك، مع تصميم أكثر أمانًا داخل الأذن ومقاومة أقوى للماء والغبار، تم تقديم سماعات الرأس هذه على أنها "مواكبة حتى أكثر المستخدمين نشاطًا وحيوية".وتتوافر السماعات باللون الأبيض مقابل 1499 جنيه مصري فقط.