

سامسونج تسجل براءة اختراع لهاتف يتميز بعدد 6 من الكاميرات سامسونج تسجل براءة اختراع لهاتف يتميز بعدد 6 من الكاميرات

سجلت سامسونج، براءة اختراع لهاتف يضم 6 من الكاميرات في الجهة الخلفية، مع تقنية جديدة في إعدادات الكاميرا.



وتأتي إعدادات الكاميرا في براءة إختراع سامسونج بمستشعر جديد يدعم الإمالة للتصوير، ويستعرض ملف براءة الاختراع تقنية تشغيل الكاميرات المتعددة لدعم التصوير الرقمي، حيث تدعم 5 من مستشعرات الكاميرا التصوير بزوايا عرض واسعة، مع كاميرا telephoto لتحسين جودة التصوير لنطاق التصوير الأوسع.



ووفقا لموقع sammobile، من المقرر أيضاً أن تدعم كافة المستشعرات الإمالة بشكل مستقل، وهي من المميزات التي تدعم الكاميرا بتحسينات مع ترقية في جودة التصوير، حيث تدعم المستشعرات الإمالة إلى اليسار واليمين إلى الحواف، يمكن أيضاً ضبط المستشعر المركزي بشكل مستقيم لدعم تصوير بانورامي.

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كما يتم دمج المعلومات من جميع المستشعرات لدعم إنتاج صور بأعلى جودة، وتدعم إعدادات الكاميرا تصوير بانورامي بمؤثرات bokeh، كما يمكن لإعدادات الكاميرا أن تدعم التقاط صور أكثر ووضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة، مع تركيز أفضل في التصوير بنطاق أكبر.كانت شركة سامسونج أولى الشركات المطورة لمستشعر الكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، واليوم تبدأ في العمل على تقنية جديدة في الكاميرا، والتي رصدت في برءاه اختراع مؤخراً.