Galaxy Note 20 Ultra سيضم المعالج +Snapdragon 865، وإطار أنحف من +Note 10

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Galaxy Note 20 Ultra سيضم المعالج +Snapdragon 865، وإطار أنحف من +Note 10

من المتوقع أن يأتي Galaxy Note 20 بنسختين، واحدة عادية وأخرى متقدمة قد تحمل إسم +Galaxy Note 20 أو Galaxy Note 20 Ultra. الآن، قام المسرب البارز Ice Universe بسرد بعض المواصفات التقنية لهذا الهاتف وأبعاده.

سيكون هذا هو خليفة الهاتف +Galaxy Note 10 وسيأتي مع المعالج +Snapdragon 865 الذي لم يتم الإعلان عنه بعد. سيكون ضيقًا قليلاً، وسيملك إطار أصغر في الشاشة مع ثقب أصغر للكامير الأمامية.

سيحتوي الهاتف الجديد على شاشة تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وبدقة +QuadHD، وعلى عكس سلسلة هواتف Galaxy S20 Series الحالية، فسوف يحصل على خيار إستخدام كليهما في نفس الوقت. تسمح تشكيلة Galaxy S20 Series بمعدل تحديث يبلغ 60Hz أثناء إستخدام الدقة +QuadHD. ستكون الشاشة نفسها من نوع LTPO OLED والتي تمتاز بكفاءة أفضل في إستهلاك الطاقة.

وفيما يخص الأبعاد، فالهاتف Galaxy Note 20 Ultra سيكون أنحف بنحو 0.3 ملمتر، في حين سيكون قطر ثقب الكاميرا الأمامية في الشاشة أصغر بنحو 1 ملمتر. سيكون الإطارين الجانبين للشاشة أضيق من +Galaxy Note 10 بمقدار 0.29 ملمتر. سيتم أيضًا تقليص الإطار العلوي والسفلي بمقدار 0.4 ملمتر.

المصدر: موقع الكترونى

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