

شركة HTC تعود من جديد بهاتفين جديدين من الفئة المتوسطة.. تعرف عليهما شركة HTC تعود من جديد بهاتفين جديدين من الفئة المتوسطة.. تعرف عليهما

بعد تراجع كبير خلال السنوات الأخيرة، على خلاف بدايتها القوية ومنافستها لأكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، عادت شركة “إتش تي سي” HTC التايوانية مرة أخرى إلى الأضواء، بعد إعلانها عن هاتفين ذكيين جديدين من الفئة المتوسطة.



وأعلنت “إتش تي سي” HTC عن الهاتفين الجديدين “ديزاير 20 برو” Desire 20 Pro و”يو20 5جي” U20 5G، ويصدران بكاميرا خلفية رباعية العدسات، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير ساعة.



وفي حين يقتصر إصدار الهاتفين، في البداية، على تايوان، يعتقد أن يصل هاتف “ديزاير 20 برو” Desire 20 Pro إلى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط كذلك، غير أنه لم تعلن HTC رسميا بعد عن الطرح العالمي أو سعر هواتفها الجديدة.

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مواصفات هاتف HTC Desire 20 Proيعمل هاتف HTC Desire 20 Pro بشاشة 6,5 بوصة، بدقة FHD+، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19,5:9، مع مستشعر للبصمة في ظهر الهاتف، مع معالج سنابدراجون 665 من كوالكوم، وذاكرة عشوائية (رام) بحجم 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر كروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD.والكاميرا الأمامية في هاتف HTC Desire 20 Pro بدقة 25 ميجابيكسل، والخلفية بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، مع عدسة فائقة الاتساع 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو وأخرى للتصوير العميق بدقة 2 ميجابيكسل لكليهما.ويعمل الهاتف ببطارية 5,000 مللي أمبير ساعة، بقدرة شحن 18 واط، مع منفذ تقليدي لسماعات الرأس، ودعم لميزة الاتصال قريب المدى NFC، وشبكة لاسلكية مزدوجة النطاق، مع نظام تشغيل أندرويد 10.مواصفات هاتف HTC U20 5Gوهو أول هاتف من HTC يدعم الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G، ويصدر بشاشة 6,8 بوصة، بدقة FHD+، ونسبة عرض إلى ارتفاع 20:9، مع مستشعر بصمة في ظهر الهاتف.ويعمل هاتف HTC U20 5G بمعالج سنابدراجون 765G من كوالكوم، مع ذاكرة عشوائية (رام) بحجم 8 جيجابايت، وسعة داخلية 256 جيجابايت، قابلة للتوسعة باستخدام كروت الذاكرة الخارجية من نوع microSD، وبطارية 5,000 مللي أمبير ساعة بقدرة شحن 18 واط.ويقدم هاتف HTC U20 5G كاميرا أمامية في ثقب بالشاشة بدقة 32 ميجابيكسل، وكاميرا خلفية بدقة عدسة رئيسية 48 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو وأخرى للتصوير القريب بدقة 2 ميجابيكسل لكليهما.ويدعم هاتف HTC U20 5G ميزة الاتصال قريب المدى NFC، كما يصدر بنظام تحديد المواقع العالمي مزدوج التردد، وبنظام تشغيل أندرويد 10.