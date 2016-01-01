

iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيصلان مع شاشات 120Hz وهيكل أنحف iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيصلان مع شاشات 120Hz وهيكل أنحف

وفقا لقائمة نشرها الرئيس التنفيذي لشركة DSCC، السيد Ross Young، فيبدو أن iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان بالفعل مع شاشات تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.



وبصرف النظر عن الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max، فهذه القائمة تتضمن كذلك تشكيلة Huawei Mate 40 Series التي من المرجح أن تصل في نفس الوقت الذي ستصل فيه تشكيلة iPhone 12 Series تقريبًا. وفي حين سيحصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على شاشات بمعدل تحديث 120Hz، فإن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيحصلان على شاشات بمعدل تحديث يبلغ 60Hz فقط، على الأقل وفقا للشائعات السابقة.



ووفقا لبعض المصادر في سلسلة التوريد، فيبدو أن هواتف iPhone 12 Series القادمة ستأتي مع هيكل أنحف، فالهاتف iPhone 12 Pro Max على سبيل المثال سيصل مع هيكل بسمك 7.4 ملمتر فقط علمًا أن الهاتف iPhone 11 Pro Max الحالي يمتاز بسمك 8.1 ملمتر.

قد يعجبك أيضا... loading...

وبالعودة إلى التسريبات السابقة، فقد تردد أن الهاتف iPhone 12 سيصل مع شاشة بحجم 5.4 إنش وبدقة 2340×1080 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Max مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل. من ناحية أخرى، كشف لنا نفس المصدر أن الهاتف iPhone 12 Pro سيصل مع شاشة بحجم 6.1 إنش وبدقة 2532×1170 بكسل، في حين سيصل الهاتف iPhone 12 Pro Max مع شاشة بحجم 6.7 إنش وبدقة 2778×1284 بكسل.وبالعودة إلى تسريب سابق آخر، فالهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max سيأتيان مع هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، في حين سيأتي الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max المتبقيين مع هيكل مصنوع من الألومنيوم.أما بالنسبة لبقية المواصفات التقنية، فسوف يحتوي كل من iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max على ثلاث كاميرات في الخلف مع مستشعر LiDAR، في حين سيأتي الطرازين المتبقيين مع كاميرتين بدون مستشعر LiDAR. سيتم تزويد جميع هذه الهواتف الذكية الأربعة بالمعالج Apple A14 Bionic وسيدعمون شبكات الجيل الخامس 5G كذلك.وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا التسريبات كذلك أن الهاتفين iPhone 12 و iPhone 12 Max سيأتيان مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة BOE الصينية، في حين سيصل الهاتفين iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max مع شاشات OLED مصنوعة من قبل شركة سامسونج مع العلم بأن شاشات iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max هي الوحيدة التي ستدعم معدل التحديث 120Hz.وفيما يخص الأسعار، فقد تردد أن iPhone 12 سيُعرض للبيع مقابل 649$ لنسخة 128GB ومقابل 749$ لنسخة 256GB، في حين سيُعرض iPhone 12 Max للبيع مقابل 749$ لنسخة 128GB ومقابل 849$ لنسخة 256GB. أما بخصوص الهاتف iPhone 12 Pro، فهو سيُعرض للبيع مقابل 999$ لنسخة 128GB ومقابل 1099$ لنسخة 256GB ومقابل 1299$ لنسخة 512GB، في حين سيُعرض الهاتف iPhone 12 Pro Max للبيع مقابل 1099$ لنسخة 128GB ومقابل 1199$ لنسخة 256GB ومقابل 1399$ لنسخة 512GB.