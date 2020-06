HUAWEI APPGALLERY ينافس بقوة متجري APPLE STORE وGOOGLE PLAY STORE بمجموعة متكاملة من التطبيقات الذكية HUAWEI APPGALLERY ينافس بقوة متجري APPLE STORE وGOOGLE PLAY STORE بمجموعة متكاملة من التطبيقات الذكية

يبدو أن الحرب بين مُصنعي الأجهزة الذكية ليست مقتصرة على سباق تصميم أكثر الأجهزة تطوراً والوصول إلى أكبر قاعدة للمستخدمين، بل أن المنافسة امتدت إلى عالم البرمجيات.



قامت هواوي بتطوير حزمة خدماتها Huawei Mobile Services لتشمل متجر التطبيقات الخاص بها HUAWEI AppGallery والذي أصبح واحداً من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات حول العالم في وقت قصير جداً لينافس متاجر التطبيقات الخاصة بشركتي Google وApple.



بينما قامت هواوي مؤخراً بإطلاق مجموعة متنوعة من هواتفها الذكية في السوق المصري لتشمل كل من HUAWEI P40 Pro وHUAWEI Y8p وHUAWEI Y6p، حيث تعتمد هذه الأجهزة علي متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery، الذي يضم متجر HUAWEI AppGallery العديد من تطبيقات مشاهدة الأفلام والمسلسلات «أونلاين» مثل: Netflix، وShahid، و! WATCH it، وتطبيق خدمة بث الفيديو HUAWEI Video الذي تم إطلاقه مؤخراً في مصر، كما يحتوي المتجر على تطبيق Otlob الشهير الذي أضافته هواوي مؤخراً، بجانب التطبيقات الترفيهية والألعاب الشهيرة مثل، Snapchat، وTik Tok، وAnghami، وSound Cloud، وDeezer، والألعاب Pubg وCall Of Duty وGame of Thrones الشهيرة.

ويتمكن مستخدمو هواتف هواوي الجديدة من مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال موقع YouTube أو من خلال التطبيقات البديلة الموجودة على HUAWEI AppGallery.ويتمكن مستخدمو هواتف هواوي من إيجاد أكثر من مصدر وطريقة لتحميل التطبيقات والألعاب، حيث يستطيع المستخدم كتابة اسم التطبيق على سبيل المثال Facebook وWhatsApp وInstagram وLinkedIn وTwitter في خانة البحث الموجودة في HUAWEI AppGallery وسينقلهم مباشرة إلى موقع التطبيق لتنزيله وتثبيته على الهاتف، كما يمكن للمستخدم أن يقوم بتحميل التطبيق الذي يرغب فيه من مواقع الشركات نفسها بخلاف نوع الهاتف أو نظام تشغيله.كما يوفر المتجر تطبيقات جميع مشغلي الاتصالات في مصر مثل My Orange وMy Etisalat وMy We وAna Vodafone. يتمكن مستخدمو هواتف هواوي الجديدة من مشاهدة مقاطع فيديو اليوتيوب من خلال موقع YouTube أو من خلال التطبيقات البديلة الموجودة على HUAWEI AppGallery، كما يحتوي المتجر أيضاً على تطبيقات البنوك الشهيرة في مصر والتطبيقات المصرفية مثل Banque Misr Online وCIB Egypt Mobile Banking وOrange Cash وmyFawry.يضم تطبيق Huawei Email الذي يقدم كافة إعدادات أنظمة البريد الإلكتروني، حيث يستطيع العميل استخدام البريد الإلكتروني سواء كان Gmail أو غيره.. أما بالنسبة لتطبيقات الملاحة والخرائط فيستطيع المستخدم تشغيلها بسهولة على المتصفح الرسمي لهواوي HUAWEI Browser، كما يوجد تطبيقات كثيرة للخرائط والملاحة العالمية على متجر هواوي للتطبيقات مثل تطبيق HERE WeGo، الذي يعد منافساً قوياً لتطبيق Google Maps.