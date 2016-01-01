Honor تخطط للإعلان عن الهاتفين Honor X10 Max و Honor X10 Pro قريبًا

تخطط العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بتوسيع سلسلة هواتفها الذكية Honor X10 في الأسواق الناشئة، على الأقل وفقا لتقرير جديد يشير إلى أن الشركة الصينية تعتزم الإعلان عن الهاتفين Honor X10 Max و Honor X10 Pro، ولكن ليس في نفس الوقت بسبب بعض المشاكل المتعلقة بسلسلة التوريد.
وعلى ما يبدو، تخطط شركة Honor لإطلاق الهاتف Honor X10 Max مع المعالج +MediaTek Dimensity 1000، ولكن بسبب النقص في إمدادات هذا المعالج، قررت شركة Honor في نهاية المطاف إطلاق هذا الهاتف مع المعالج MediaTek Dimensity 800.
من ناحية أخرى، كشف تسريب آخر أن الهاتف Honor X10 Max سيضم شاشة بحجم 7.09 إنش مما يجعله واحدًا من أكبر الهواتف الذكية المتاحة في السوق اليوم.
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