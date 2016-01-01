تستعد شركة Microsoft مايكروسوفت الأمريكية الرائدة فى مجال التكنولوجيا لإطلاق جهازها اللوحي مزدوج الشاشة Surface Duo مبكرًا عن ميعاده الأصلي، فى شهر يوليو القادم.
وبحسب موقع "Gsmarena" التقني، كشفت تسريبات جديدة عن موعد إعلان هاتف مايكروسوفت القادم Surface Duo الذي يأتي بتصميم فريد بشاشة مزدوجة مع مفصل بزاوية 360 درجة، لينافس بقوة هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 ذات الشاشة القابلة للطي.
وأشارت التسريبات السابقة إلى أن هاتف مايكروسوفت Surface Duo، يحتوي على شاشتين بقياس 5.6 بوصة من نوع AMOLED، وبدقة 1800×1350 بكسل ، ويبلغ سمك الجهاز 4.8 ميلليمتر عند فتحه.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مايكروسوفت تطلق هاتف Surface Duo القابل للطي فى هذا التاريخ.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق