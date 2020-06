الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 يبدأن بتلقي تحديث Samsung One UI 2.1 الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 يبدأن بتلقي تحديث Samsung One UI 2.1

Samsung One UI 2.1 قد يكون التحديث الرئيسي الأخير الذي سيحصل عليه الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9، وهذا التحديث بدأ فعلاً بشق طريقه إلى كلا الهاتفين في ألمانيا وكوريا الجنوبية، وسيشق طريقه إلى بقية البلدان في قادم الأيام والأسابيع.



هذا التحديث الجديد يجلب معه بعض ميزات تشكيلة Galaxy S20 Series إلى الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9، ومن بين هذه الميزات نذكر Single Take و Pro Video و AR Zone و Quick Share. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.



هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.