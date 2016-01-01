Samsung One UI 2.1 قد يكون التحديث الرئيسي الأخير الذي سيحصل عليه الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9، وهذا التحديث بدأ فعلاً بشق طريقه إلى كلا الهاتفين في ألمانيا وكوريا الجنوبية، وسيشق طريقه إلى بقية البلدان في قادم الأيام والأسابيع.
هذا التحديث الجديد يجلب معه بعض ميزات تشكيلة Galaxy S20 Series إلى الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9، ومن بين هذه الميزات نذكر Single Take و Pro Video و AR Zone و Quick Share. وعلاوة على ذلك، فهو يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.
هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.
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التعليقات على الهاتفين Galaxy S9 و +Galaxy S9 يبدأن بتلقي تحديث Samsung One UI 2.1
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