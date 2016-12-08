| شاهد | هاتف محمول يتمتع بمميزات وإمكانيات غير عادية: يتعامل مع الجيل الخامس

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الجوال والموبايل › | شاهد | هاتف محمول يتمتع بمميزات وإمكانيات غير عادية: يتعامل مع الجيل الخامس

صورة الخبر: | شاهد | هاتف محمول يتمتع بمميزات وإمكانيات غير عادية: يتعامل مع الجيل الخامس
| شاهد | هاتف محمول يتمتع بمميزات وإمكانيات غير عادية: يتعامل مع الجيل الخامس

كشفت شركة Nubia التابعة لشركة ZTE الصينية عن أحدث هواتفها المصمم للتعامل مع شبكات الجيل الخامس، ويمتاز بتصميم غريب.

هاتف Red Magic 5G Transparent Edition مخصص لهواة الألعاب الإلكترونية التي تحتاج لشبكات الإنترنت السريعة، وأهم ما يميزه هيكله الشفاف الذي يسمح برؤية المعالج والعديد من أجزائه الإلكترونية الداخلية، بحسب وكالة «سبوتنيك».

ويمتاز الجهاز بشاشة بمقاس 6.65 بوصة بدقة عرض (02340/1080) بيكسل، بتردد 144 هيرتزا، وبداخل الجهاز معالج Snapdragon 865 ثماني النوى، وجهاز مودم خاص، وذواكر وصول عشوائي LPDDR5 8/12/16 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128/256 جيجابايت، إضافة إلى بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن 55 وات.

ويحتوي الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسات بدقة (64+8+2) ميجابيكسل، فيها حساس خاص من نوع Sony IMX686 يمنحها القدرة على التقاط صور فائقة الدقة، كما يأتي بكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه لفتح قفل الشاشة.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على | شاهد | هاتف محمول يتمتع بمميزات وإمكانيات غير عادية: يتعامل مع الجيل الخامس

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
59095

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الموبايل
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager