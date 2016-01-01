

مميزات Android 11.. أفضل 5 أدوات برامج جديدة وكيف ستستخدمها مميزات Android 11.. أفضل 5 أدوات برامج جديدة وكيف ستستخدمها

أصدرت جوجل أول إصدار تجريبي عام من نظام التشغيل Android 11 في وقت سابق من هذا الأسبوع، جالبةً ميزات رائعة للمطورين والمستخدمين الشجعان على حد سواء.







يمكنك تثبيت الإصدار التجريبي الأول الآن طالما كان لديك هاتف Pixel 2 أو هاتف Google Pixel أحدث، ولكن حتى إذا لم يكن لديك، يمكن لأي محبي Android توقع أدوات المكافأة التي ستأتي للهواتف.

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توجد 5 ميزات لنظام Android 11 تعرف عليهاعناصر التحكم السريعة في Android 11 هي تمييز حقيقيأول شيء يجب عليك فعله بعد تثبيت Android 11، سواء كان الإصدار التجريبي أو عند إصداره رسميًا، هو الضغط مع الاستمرار على زر الطاقة على هاتفك لإظهار شاشة عناصر التحكم السريعة الجديدة. على Pixel، على الأقل، تمنحك هذه الشاشة خيارات التحكم في الطاقة على طول الجزء العلوي، وتوفر اختصارات لبطاقات Google Pay وبطاقات الصعود إلى الطائرة، ثم ستجد أدناه الميزة المفضلة لنظام Android 11 - عناصر تحكم سريعة للمنزل الذكي الأجهزة.يمكنك إضافة أو إزالة الأجهزة المنزلية الذكية من هذه الشبكة من خلال النقر على زر القائمة واختيار إضافة عناصر التحكم أو تحريرها.تبدو فقاعات المراسلة لأصدقائك أنها ستكون مفيدةكان من المفترض أن تكون هذه الميزة جزءًا منAndroid 10، لكن Google سحبتها في اللحظة الأخيرة، وعادت مرة أخرى.تشبه الفقاعات ميزة "رؤوس الدردشة" في Facebook messenger، عند تنشيطها، تظهر صورة رمزية صغيرة - أو فقاعة - على شاشتك مرئية بغض النظر عن التطبيق الذي تستخدمه، اضغط على الصورة الرمزية وسيفتح لك نافذة صغيرة لقراءة وإرسال رسائل جديدة في هذا الموضوع، دون فتح التطبيق بالكامل، يمكنك سحب الفقاعة التفسيرية حول شاشتك، أو سحبها إلى أسفل الشاشة لحذفها.في الإصدار التجريبي الأول العام، فإن التطبيق الوحيد الذي يبدو أنه يعمل مع Bubbles الآن هو Facebook Messenger، حتى ذلك الحين، لا يعمل بشكل كامل، ونأمل أن تعمل Google على حل المشكلات قبل إصدار Android 11 الكامل.لاستخدام Bubbles في محادثة، سيكون هناك رمز Bubbles صغير في الزاوية اليمنى السفلية من الإشعار، سيؤدي النقر عليه إلى تمكين الفقاعات فورًا لهذا الموضوع.اقتراحات التطبيق تحل محل إرساء التطبيق الخاص بكفي Android 11، يوجد صف من اقتراحات التطبيقات في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية حيث سيظهر إرساء التطبيق الرئيسيعادةً.تحتوي التطبيقات على حد متوهج حولها وتتغير بشكل متكرر عند العودة إلى الشاشة الرئيسية أثناء استخدام هاتفك، يمكنك الضغط لفترة طويلة على أي من رموز التطبيق لتثبيت هذا الاقتراح على شاشتك الرئيسية.يحصل Android 11 على عناصر تحكم موسيقية أكثر فخامةفي إعلان نشر المدونة الخاص بالإصدار التجريبي العام من Android 1، عرضت Google وظيفة تحكم موسيقى جديدة وبدت مذهلة، بدلاً من عناصر التحكم في التشغيل التي تبدو أشبه بإشعار معلق، يتم وضعها في لوحة الإعدادات السريعة أعلى الشاشة، وعندما تتفاعل معهم، هناك خيار جديد للتحكم في مكان تشغيل الموسيقى.إذا قمت بتثبيت الإصدار التجريبي من Android 11، فلن تجد هذه الميزة في أي مكان عند بدء تشغيل الموسيقى، لا تثبط عزيمتك - إنها موجودة، لكنها مخفية.ستحتاج إلى تمكين خيارات المطور على هاتفك من خلال فتح تطبيق الإعدادات والانتقال إلى حول الهاتف، قم بالتمرير إلى أسفل الشاشة حيث ستجد رقم البناء، انقر عليه حتى ترى إشعارًا صغيرًا يظهر شيئًا مثل "مبروك! أنت الآن مطور".بعد ذلك ، سنحتاج إلى الانتقال إلى خيارات المطور في الإعدادات> النظام، بمجرد الوصول، ابحث عن استئناف الوسائط، وقم بتشغيله، ثم أعد تشغيل هاتفك.مسجل شاشة مدمجتعد لقطات الشاشة طريقة سريعة وسهلة لالتقاط شيء ما على شاشتك، ولكن هناك أوقات يكون فيها التسجيل أكثر ملاءمة للمهمة قيد النظر. يمكنك العثور على أداة Screen Record في لوحة الإعدادات السريعة بعد تثبيت Android 11، إذا لم تكن مرئية، فانقر على أيقونة القلم الرصاص لإضافتها إلى اللوحة الخاصة بك.