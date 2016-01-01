

تسريبات تكشف عن كاميرا خارقة لهاتف "هواوي ميت 40" تسريبات تكشف عن كاميرا خارقة لهاتف "هواوي ميت 40"

كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات مرتبطة بهاتف "هواوي ميت 40" الجديد المرتقب.



وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "هواوي ميت 40، سيتمتع بكاميرا رئيسية خارقة بدقة تصل إلى 108 ميغابيكسل.



ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت 40" بصورة رسمية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

قد يعجبك أيضا... loading...

​وفقًا للأشخاص الذين يعملون في سلسلة توريد هواوي، هناك كاميرا جديدة بدقة 108 ميغابكسل مع عدسة بصرية محسنة إلى حد كبير.ومن المقرر أن يتم تزويد كاميرا هواوي بعدسات جديدة يمكنها معالجة تدهور الصورة ومنع أي تشويه فيها.تم إجراء تعديلات وتحسينات أخرى على وحدة الكاميرا أيضًا، ولكن المعلومات في هذا الصدد لا تزال قليلة إلى حد ما.