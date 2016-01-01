كشفت تقارير صحفية عالمية تسريبات مرتبطة بهاتف "هواوي ميت 40" الجديد المرتقب.
وأوضح التقرير المنشور في موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن هاتف "هواوي ميت 40، سيتمتع بكاميرا رئيسية خارقة بدقة تصل إلى 108 ميغابيكسل.
ومن المتوقع أن يتم إطلاق هاتف "هواوي ميت 40" بصورة رسمية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على تسريبات تكشف عن كاميرا خارقة لهاتف "هواوي ميت 40"
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق