في الوقت الراهن، لا تزال غالبية الهواتف الذكية تعتمد إلى حد كبير على معالجات كوالكوم. هناك عدد قليل من الشركات التي حاولت صنع المعالجات الخاصة بها، مثل آبل وسامسونج و Huawei، على سبيل المثال لا الحصر، ويبدو الآن أن شركة Oppo ستبدأ في إتباع هذه الإستراتيجية بقوة.
وفي حديثه للصحفيين، نُقل عن السيد Liu Bo، رئيس قسم الأعمال التجارية في شركة Oppo، قوله : ” إنها خطوة يتعين على شركة Oppo إتخاذها. علينا صقل تكنولوجيا المعالجات وجعلها قوة دافعة حاسمة في التطورات المستقبلية “. لا ينبغي أن يكون مفاجئًا جدًا أن تعلم أن هذا هو ما قد ترغب الشركة في القيام به.
هناك عدة أسباب لذلك، أحدها هو تقليل الإعتماد على الشركات الأخرى. كما قلنا، لا تزال الغالبية العظمى من الهواتف الذكية تعتمد على كوالكوم، مما يعني أنه يجب دفع أموال إضافية إلى كوالكوم لإستخدام معالجاتها. من خلال تطوير المعالجات الخاصة بها، سيكون بإمكان شركة Oppo إدارة الأموال بشكل أفضل.
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التعليقات على Oppo ستبدأ بتطوير معالجاتها الخاصة بقوة قريبًا لتقليل إعتمادها على الشركات الأخرى
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