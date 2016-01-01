

بالفيديو.. هاتف هواوي الأقوى ينجح في اختبارات الحرق والكسر بالفيديو.. هاتف هواوي الأقوى ينجح في اختبارات الحرق والكسر

أجرت كعادتها إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة والمتخصصة في اختبارات المتانة للهواتف الذكية، اختبار متانة لأحدث هواتف هواوي والمعروف بأنه أقوى هاتف للشركة الصينية في عام 2020.



ووفقا لما ذكره موقع "gizmochina"، أخضعت قناة اليوتيوب المعروفة باسم JerrryRigEverthing، هاتف هواوي الرائد Huawei P40 Pro، لاختبارات المتانة والتى تجريها عادة للهواتف الرائدة في السوق، من بينها التعرض للحرق والانحناء،والخدش بأدوات حادة.



ومثل معظم الهواتف المتميزة صنع جهاز P40 Pro من الزجاج والألمنيوم، وعند تعرضه لاختبار خدش الشاشة بأداة معدنية حادة، تمكنت الشاشة من التحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد، ولكنها بدأت تظهر بوضوح في المستوى السابع.

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وأما ظهر الهاتف المحمي بطبقة زجاج فقد تحمل الخدش باستخدام الشفرة، مثل شاشة الهاتف، وعن خدش إطار الجهاز المصنوع من الألمنيوم بشفرة أدى ذلك لنزع الطبقة الملونة فقط.ولكن أثناء اختبار الحرق، اجتازت شاشة هاتف Huawei P40 Pro، من نوع OLED اختبار الحرق المتعمد للشاشة، بعد تعرضها للهب لمدة 30 ثانية.وأما بالنسبة لاختبار الانحناء، وبالرغم من أن جهاز هواوي P40 Pro، مصنوع من الزجاج، والذي يميل إلى الكسر بخلاف المواد الأخرى، إلا أن الهاتف اجتاز اختبار ثني الجهاز، وقد نجح الزجاج الحامي للكاميرات الأمامية والخلفية التصدي لمحاولات الخدش باستخدام الشفرة.الجدير بالذكر أن هاتف P40 Pro، لا يباع في الولايات المتحدة، نظرا للحظر المفروض شركة هواوي، ولكن يباع في الأسواق الأوروبية بسعر 999 يورو.