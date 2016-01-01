أجرت كعادتها إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة والمتخصصة في اختبارات المتانة للهواتف الذكية، اختبار متانة لأحدث هواتف هواوي والمعروف بأنه أقوى هاتف للشركة الصينية في عام 2020.
ووفقا لما ذكره موقع "gizmochina"، أخضعت قناة اليوتيوب المعروفة باسم JerrryRigEverthing، هاتف هواوي الرائد Huawei P40 Pro، لاختبارات المتانة والتى تجريها عادة للهواتف الرائدة في السوق، من بينها التعرض للحرق والانحناء،والخدش بأدوات حادة.
ومثل معظم الهواتف المتميزة صنع جهاز P40 Pro من الزجاج والألمنيوم، وعند تعرضه لاختبار خدش الشاشة بأداة معدنية حادة، تمكنت الشاشة من التحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد، ولكنها بدأت تظهر بوضوح في المستوى السابع.
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التعليقات على بالفيديو.. هاتف هواوي الأقوى ينجح في اختبارات الحرق والكسر
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