

3 شاشات وجسم مقاوم للمياه.. تسريبات جديدة لهاتف سامسونج Galaxy Fold 2.. فيديو 3 شاشات وجسم مقاوم للمياه.. تسريبات جديدة لهاتف سامسونج Galaxy Fold 2.. فيديو

كشفت تسريبات جديدة عن الإمكانيات الهائلة التى يتمتع بها هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 القابل للطى، والذى من المحتمل أن تصدره شركة سامسونج في 5 أغسطس القادم بعد تأجيله لأكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا.



وبحسب موقع CNET فإن هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 سيأتى بجسم خارجى مقاوم للمياه، كما سيصدر مع الهاتف قلم ذكى مثل هواتف Galaxy Note، وستأتى الشاشة بسرعة تحديث معدل 120 هرتز.



وسيحتوى هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 على ثلاث شاشات في وضع الطي، توجد شاشة من نوع OLED مقاس 6.6 بوصة في الأمام، وهي عبارة عن قفزة هائلة بالنسبة لمقاس شاشة هاتف Galaxy Fold السابق والتى كانت 4.6 بوصة فقط.

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وتأتى شاشة عرض هاتف سامسونج Galaxy Fold 2 من نوع OLED صغيرة مقاس 5 x 0.8 بوصة يمكن استخدامها للإشعارات، ويمكن استخدامه أيضًا كشاشة معلومات مصغرة لعرض معلومات إضافية عند تشغيل الألعاب.ومن المفترض أن سامسونج ستستخدم زجاج رقيق جدا في الهاتف، من نوع UTG وهو الزجاج الذى تم استخدامه من قبل في هاتف Galaxy Z Flip القابل للطى الذى تم إصداره في بداية العام الحالى، وذلك من أجل إصدار الهاتف بسعر أرخص بسبب الأزمة المالية التى سببها تفشى فيروس كورونا.كما سيتميز هاتف Galaxy Fold 2 ببطارية 7000 مللى أمبير ، كما سيأتى بتقنية الجيل الخامس للاتصالات 5G ، بالإضافة إلى كاميرا تدور في جميع الاتجاهات موجودة على الجانب الأيسر من الهاتف وبدقة 108 ميجا بيكسل مثل كاميرا هاتف Galaxy S20 Ultra.