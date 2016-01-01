

شاومي تطلق نسخة محدودة من قاتل الهواتف Redmi K30 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو شاومي تطلق نسخة محدودة من قاتل الهواتف Redmi K30 Pro.. تعرف على السعر والمواصفات..فيديو

تستعد شركة شاومي Xiaomi، لبيع إصدارًا مختلفًا من هاتف الجيل الخامس الأحدث Redmi K30 Pro، والذي يأتي بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ذاكرة داخلية بسعة 128 جيجابايت، وهذا الإصدار معروض للبيع فقط من خلال متجر شاومي الرسمي وJD.com.



ويمتاز 8هاتف شاومي Redmi K30 Pro، بشاشة Super AMOLED، والتي تأني بقياس 6.67 بوصة، وبدقة 1080×2400 بيكسل، وهي داعمة لميزة +HDR10، مع معدل التحديث يبلغ 60 هيرتز، وفقا لما ذكره موقع "gsmarena".



ويأتي Redmi K30 Pro، بمعالج من نوع Snapdragon 865، ويدعم شبكات اتصال الجيل الخامس 5G، إلى جانب بطارية بسعة 4700 ميللي أمبير في الساعة داعمة للشحن السريع بقدرة 30 واط.

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ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية دائرية رباعية العدسة، الرئيسية بدقة 64 ميجابيكسل وبمستشعر من سوني IMX686، مع نظام تثبيت الصورة المزدوج OIS، بالإضافة إلى عدسة بزاوية عريضة بدقة 13 ميجابيكسل، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل.ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية منبثقة بدقة 20 ميجابيكسل، مع ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، إلى جانب مقاومة الهاتف للماء، ويتضمن الجهاز إصدار محدودًا بذاكرة وصول عشوائي تصل سعتها إلى 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 128 جيجابايت.ويتوفر بألوان رائعة هم الرمادي والأرجواني والأبيض والأزرق، وستطرح شاومي مجموعة محدودة من الإصدار الجديد بذاكرة عشوائية رام بسعة 12 جيجابايت، و128 ججيجابايت للذاكرة الداخلية، بسعر حوالي 424 دولارأمريي (أي ا يعادل 6867 جنيها مصريا)، وبمجرد نفاذ هذه الكمية في الصين، ستباع النسخة الجديدة بسعره العادي 522 دولار أمريكي (أي ما يعادل 8435 جنيها مصريا).