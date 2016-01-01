

اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتفي أوبو Reno3 و Reno4 اعرف الفرق.. مقارنة بين هاتفي أوبو Reno3 و Reno4

تعتبر شركة أوبو OPPO، في مقدمة شركات تصنيع الهواتف الذكية الرائدة في الابتكارات التكنولوجية المتطورة، والتي تنافسفي سوق الهواتف الذكية بأجهزة متطورة خاصة في مجال تقنيات التصوير، حيث طرحت أوبو الصينية خلال الأيام الماضية، سلسلة هواتفها الأحدث أوبو رينو3 Reno3 ، في السوق المصري.



ولما تمر أيام قليلة على إطلاق هاتف رينو3 في الأسواق المصرية، حتي أعلنت أوبو رسميا عن الإصدار الجديد من سلسلة رينو في الصين، والمعروفة باسم رينو4 Reno4، وتضم كلا عائلتي أوبو هاتفين أحدهما بالإصدار العادي، و الثانية بالإصدار الاحترافي Pro، وفيما يلي نستعرض مقارنة شاملة بين هاتفي OPPO Reno3 و Oppo Reno4.



مقارنة بين أوبو رينو3 وأوبو رينو4:

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الشاشة: يأتي أوبو رينو3 بشاشة كاملة بدون حواف، بقياس 6.4 بوصة من نوع AMOLED وبجودة FHD+، وبدقة 1080×2400 بكسل، بينما يقدم هاتف Reno4 بشاشة بنفس القياس 6.43 بوصة، ولكن من نوع OLED، وبدقة 2400×1080.رينو3الكاميرا الخلفية: يأتي هاتف Reno3 بكاميرا خلفية رباعية، الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 13 ميجابكسل، وهي الخاصة بالتقريب، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع أما عن الكاميرا الرابعة فتأتي بدقة 2 ميجابكسل، وبالنسبة لهاتف Oppo Reno4، فسيأتي بثلاث كاميرات خلفية الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل، مع تقنية التثبيت البصري، وكاميرا ثانية بدقة 13 ميجابكسل لتصوير العمق، والكاميرا الثالثة تأتي بدقة 12 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة.المعالج: يعمل هاتف أوبو رينو3 بمعالج قوي من نوع Helio P95 chipset، بينما يضم هاتف Oppo Reno4، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 765G، يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.رينو4الكاميرا الأمامية: يضم هاتف رينو3 بكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل، دخل نوتش عى شكل قطرة الماء فى أعلى منتصف الشاشة، ولكن بالنسبة لهاتف Reno4، الذي يضم كاميرا أمامية مزدوجة، تأتي بدقة 32 ميجابكسل والثانوية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير العمق.الذاكرة: يمتلك هاتف أوبو الرائد Reno3، ذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وبالنسبة لهاتف رينو4 فيمتلك ذاكرة وصول عشوائي رام واحدة فقط بسعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت، غير قابلة للتوسعة.رينو3البطارية: يعمل هاتف رينو3 ببطارية بسعة 4025 ميللى أمبير في الساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 20 واط، وبالنسبة لهاتف Reno4، فيعمل ببطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 65 واط، ووفقا لأوبو تشحن الهاتف بنسبة 100% في غضون 36 دقيقة.الألوان: يتوفر هاتف رينو3، فى أربع خيارات لوني وهى أبيض وأزرق وأحمر وأسود، ويأتي رينو 4 برو بثلاث خيارات لونية هي : الأسود والأزرق والبنفسجيالسعر: يتوفر هاتف رينو3 في الأسواق المصرية مقابل سعر 5990 جنيها مصريا، ويتوفر جهاز Reno4 بسعر 422 دولار أمريكي للإصدار 8/ 128 جيجابايت، وللنسخة 8/ 256 جيجابايت بع 422 دولار أمريكي، والذي سيتوفر في الصين اعتبارا من 12 يونيو الجاري.