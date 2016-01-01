الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei P Smart S مع شاشة بحجم 6.3 إنش

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الإعلان رسميًا عن الهاتف Huawei P Smart S مع شاشة بحجم 6.3 إنش

قامت شركة Huawei للتو بإضافة عضو جديد إلى سلسلة هواتفها الذكية Huawei P Smart Series، وهذا العضو الجديد يُدعى Huawei P Smart S. وبطبيعة الحال، الهدف من إطلاق هذا الهاتف هو تعزيز مبيعات شركة Huawei في سوق الهواتف الذكية المتوسطة.

الهاتف Huawei P Smart S الجديد يضم شاشة تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي وبحجم 6.3 إنش وبدقة +FullHD وبكثافة بكسلات تبلغ 391 بكسل في كل إنش. وبصرف النظر عن الشاشة، فهذا الهاتف يضم كذلك معالج ثماني النوى من طراز HiSilicon Kirin 710F، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

الهاتف Huawei P Smart S الجديد يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة EMUI 10.1، ويضم كاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.

وإلى جانب كل ذلك، فقد تم تزويد الهاتف Huawei P Smart S الجديد كذلك ببطارية بسعة 4000mAh تقبل الشحن من خلال منفذ USB Type-C، ومستشعر بصمات الأصابع في الشاشة. عمومًا، الهاتف Huawei P Smart S الجديد سيكون متوفرًا بألوان تشمل الأسود والأزرق المتدرج، وسيكلف ما يُعادل 290 دولار أمريكي.

المصدر: موقع الكترونى

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