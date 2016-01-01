عدما قامت بتأجيله عدة مرات في الماضي، بدأت شركة Vivo أخيرًا اليوم بإصدار تحديث Android 10 مع واجهة Funtouch OS 10 للهاتفين Vivo Z1 Pro و Vivo Z1x. هذا التحديث متوفر حاليًا في الهند، ولكن من المفترض أن يشق طريقه لبقية ملاك هذين الهاتفين في جميع أنحاء العالم قريبًا.
هذا التحديث الجديد يجلب معه تصميم جديد لواجهة المستخدم مع الكثير من الأيقونات والمؤثرات الحركية والخلفيات الحية الحديثة. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يجلب معه كذلك كافة الميزات التي وضعتها شركة جوجل في نظام Android 10، بما في ذلك نظام التنقل بالإيماءات الجديد، والإدارة المُثلى للخصوصية والوضع الليلي على مستوى نظام التشغيل بالكامل.
تحديث Android 10 للهاتف Vivo Z1 Pro يحمل البنية رقم PD1911F_EX_A_1.7.8 ويبلغ حجمه 3.1 جيجابايت، في حين يحمل تحديث Android 10 للهاتف Vivo Z1x البنية رقم PD1921F_EX_A_1.11.4 ويبلغ حجمه 3.32 جيجابايت. وبصرف النظر عن كل الميزات التي تم سردها أعلاه، فهذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.
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التعليقات على Vivo Z1 Pro و Vivo Z1x يبدأن بتلقي تحديث Android 10 مع واجهة FuntouchOS 10
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