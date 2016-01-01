

شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الذكي Redmi 9.. مواصفات جيدة بسعر مغري شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الذكي Redmi 9.. مواصفات جيدة بسعر مغري

أعلنت شاومي Xiaomi، اليوم الأربعاء، عن أحدث الهواتف الذكية لعلامتها التجارية ريدمي Redmi، هاتف “ريدمي 9” Redmi 9، والذي دارت حوله العديد من التسريبات مؤخرا، ما جعل متجرا فلبينيا يتعجل في الكشف عن تصميم ومواصفات الهاتف قبل الإعلان عنه رسميا لاستغلال حالة الاهتمام الزائدة بالهاتف.



مواصفات وسعر هاتف شاومي Redmi 9



الشبكات: GSM / HSPA / LTE

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التصميم: واجهة من زجاج جوريلا 3، وإطار وظهر من البلاستيك.الشاشة: من نوع IPS LCD، 16 مليون لون، بقياس 6,53 بوصة، بدقة 1080×2340 بيكسل، ونسبة شاشة إلى جسم الهاتف 83,2%، ونسبة عرض إلى ارتفاع 19,5:9، ومستشعر بصمة في ظهر الهاتف.نظام التشغيل: واجهة المستخدم MIUI 12 القائمة على نظام التشغيل أندرويد 10.المعالج: ميدياتك هليو MediaTek Helio G80 (12 نانومتر).معالج الرسوميات: Mali-G52 MC2.الذاكرة العشوائية (رام): 3 و4 جيجابايت.الذاكرة الداخلية: 32 و64 جيجابايت، من نوع eMMC 5.1، قابلة للتوسعة عبر كروت الذاكرة الخارجية microSDXC.الكاميرا الأمامية: بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.7، مع دعم HDR، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.الكاميرا الخلفية: رباعية العدسات، بدقة عدسة رئيسية 13 ميجابيكسل عريضة بفتحة عدسة f/2.2، وعدسة عريضة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.2، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، وعدسة لتصوير العمق بدقة 2 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/2.4. فلاش ليد LED، ودعم HDR، وبانوراما، وتصوير فيديو بجودة 1080p@30fps.البطارية: بسعة 5,020 مللي أمبير ساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط عبر منفذ USB-C.الألوان المتوفرة: الأسود والأخضر والأرجواني.السعر: إصدار 3/32 جيجابايت بسعر 149 يورو (2,750 جنيها مصريا تقريبا).إصدار 4/64 جيجابايت بسعر 179 يورو (3,300 جنيها مصريا تقريبا).