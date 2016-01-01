

ثغرة في واتساب تسمح بمشاركة أرقامك على جوجل ثغرة في واتساب تسمح بمشاركة أرقامك على جوجل

اكتشف باحث في مجال الأمن السيبراني ثغرة أمنية كبيرة عبر تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب WhatsApp، حيث أدت إلى ظهور أرقام هواتف المستخدمين عبر محرك البحث جوجل.



وبحسب موقع IndianExpress، تعتمد ثغرة واتسآب على ميزة "Click to Chat" والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه، حيث ظهرت المشكلة فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند.



وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر كبير، حيث تصبح متاحة عبر نتائج بحث جوجل ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.

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وقال Athul Jayaram باحث في علوم التشفير والأمن المعلوماتي، إن هناك ثغرة فى نظام المراسلة بتطبيق واتسآب WhatsApp على الإنترنت ، حيث يمكن الاطلاع على 300 ألف رقم هاتف شخصي من خلال متصفح جوجل.من ناحية أخري أوضحت منصة واتسآب عدم وجود اى ثغرة أمنية تتعلق بحقوق الخصوصية، حيث تظهر أرقام هواتف المستخدمين عند اختيار عرض نتائج البحث للعامة، على الرغم من أن الميزة تمثل خطورة كبيرة خاصة لما يحتويه رقم الحساب من بيانات ومعلومات سرية.وينصح خبراء أمن المعلومات مستخدمى واتسآب بتجنب الثغرة من خلال فتح إعدادات التطبيق ثم إعدادات الخصوصية، وإيقاف المشاركة عبر الإنترنت لمنع ظهور أرقام الهواتف الخاصة بك متاحة للجميع.