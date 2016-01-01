ثغرة في واتساب تسمح بمشاركة أرقامك على جوجل

اكتشف باحث في مجال الأمن السيبراني ثغرة أمنية كبيرة عبر تطبيق المراسلة الفورية الشهير واتسآب WhatsApp، حيث أدت إلى ظهور أرقام هواتف المستخدمين عبر محرك البحث جوجل.
وبحسب موقع IndianExpress، تعتمد ثغرة واتسآب على ميزة "Click to Chat" والتي تسمح للمستخدمين التحدث إلى آخرين من دون طلب الرقم أو حفظه، حيث ظهرت المشكلة فى الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والهند.
وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن تلك الميزة يمكنها أن تعرض أرقام الهواتف المحمولة لخطر كبير، حيث تصبح متاحة عبر نتائج بحث جوجل ما يجعل كافة البيانات الشخصية مهددة بالكشف لأي شخص.
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