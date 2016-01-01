تستعد علامة ريلمي Realme المملوكة شركة أوبو Oppo الصينية رائدة صناعة الهواتف الذكية، لإطلاق هاتفها الجديد Realme X3 Pro، بنظام البطارية مزدوجة الخلية.
وبحسب موقع gadgets التقني، تشير التسريبات إلى أن هاتف Realme X3 Pro سيأتى ببطارية قوية سعة 4500 أو 4550 مللي أمبير ومصنوعة من خلايا 2.220mAh و2.2250mAh.
وهى نفس نوع البطاريات مثل الموجودة فى هاتف Realme X2 Pro، والذي يمتلك بطارية سعة 4000 مللي أمبير مع خليتي من 2000mAh، ويدعم الشحن السريع بقدرة 50 واط.
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التعليقات على تسريب مواصفات هاتف Realme X3 Pro.. قبل إطلاقه رسمياً
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