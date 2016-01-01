بالرغم من الخسائر الفادحة التي سببها فيروس كورونا لشركة آبل، خاصة سلسلة هواتف آيفون القادمة iPhone 12 ، والتى أدت إلى تأخير إصدار لوقت غير معلوم تحديدا من العام، إلا أن الشركة شرعت في الوقت الحالى في تصنيع هواتف iPhone 13 المقرر إطلاقها في العام القادم 2021.
وكشفت مجلة "فوربس"، عن عدد الخصائص والميزات التى ستتمتع بها هواتف iPhone 13 إضافةً إلى تقديم صورة أولية عن هذه الهواتف، الأمر الذى سيشكل صدمة كبيرة لمستخدمى هواتف آيفون عموما، والعملاء المنتظرين لهواتف iPhone 12 خاصة، وتعتبر أكبر الصدمات لمستخدمى آيفون والتى ستكون عبارة عن :
1- هواتف iPhone 13 ستستغنى عن فتحة USB-C التى تستخدم لوضع الشحن السلكى، مما يعنى ان مستخدمى هواتف آيفون iPhone 13 للعام القادم ستعتمد على الشحن اللاسلكى كليا، وهذا يعنى أن المستخدمين لن يستطيعوا الاستفادة من شواحنهم القديمة أو إكسسوارات هذه الهواتف.
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التعليقات على خيبة أمل كبيرة.. تسريبات جديدة لهواتف آيفون القادمة.. تعرف عليها ..فيديو
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