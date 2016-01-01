

وزارة الاتصالات تطلق خدمة الانتقال بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بنفس الرقم وزارة الاتصالات تطلق خدمة الانتقال بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بنفس الرقم

شهد الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وبحضور المهندس حسام الجمل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فعاليات إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة، التي حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.



وأكد الدكتور عمرو طلعت على أن الإجراءات الجديدة، التي تم اتخاذها لتيسير نقل الخطوط بين الشبكات مع تمكين المواطنين من الاحتفاظ بأرقامهم، تأتى تأكيدا على الاهتمام الذى توليه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين منظومة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، ولكى يكون للمواطن الحرية في الانتقال من شبكة لأخرى؛ مشيرا إلى أن الإجراءات الجديدة تعكس الجهود التى يبذلها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتنظيم العلاقة بين مستخدمي خدمات الاتصالات ومشغلي المحمول ووضع ضوابط وآليات لضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تشجيع الشركات مقدمي خدمات الاتصالات على الاستثمار في تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها؛ وهو الأمر الذي سيسهم إيجابيا في تحقيق رضا المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قام بدراسة الإجراءات الخاصة بعمليات الانتقال، وتبين أن نسبة الانتقال بين الطلبات المقدمة بلغت نحو 20% وهو الأمر الذي أدى إلى ضرورة تغيير هذا النظام لآخر أكثر كفاءة؛ مشيرا إلى أن هناك آلية مميكنة تمكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من مراقبة الطلبات والتأكد من تنفيذها كما توجد لائحة للجزاءات للتأكد من التزام الشركات المشغلة بهذا النظام؛ مؤكدا على أن شركات المحمول أبدت تعاونا على مدار الشهرين الماضيين خلال فترة عمل الجهاز على تطوير النظام الجديد.

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وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه سيتم تباعا الإعلان عن المزيد من المبادرات لتحسين خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.وأكد المهندس حسام الجمل على أنه فى ضوء اضطلاع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدوره في المتابعة والإشراف والرقابة على جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين؛ وفيما يتعلق بمحور المستخدم في منهجية رفع الجودة؛ فإن هناك ثلاثة أهداف استراتيجية للجهاز تتمثل في رفع الوعي من خلال تحقيق الشفافية وإطلاع المواطنين على مستوى جودة خدمة الاتصالات المقدمة من مشغلي الخدمات من خلال تقارير شهرية يتم نشرها بشكل مبسط على موقع الجهاز بما يساعد المستخدمين في اختيار أفضل الشبكات المناسبة لهم، مع إتاحة الحرية الكاملة للمستخدمين لاختيار المشغل الذي يقدم الخدمة والانتقال بين المشغلين مع الحفاظ على حقوق المستخدمين في الاحتفاظ بأرقامهم، وسهولة التنقل من خلال إرساء قواعد تنظيمية جديدة لضمان الانتقال خلال 24 ساعة، وإزالة أي معوقات قد تحول دون عملية النقل، بما يسهم فى إتاحة المنافسة الحرة بين الشركات وبالتالي تحسين الخدمة المقدمة للمستخدمين.وأشار المهندس حسام الجمل إلى أنه تم تطوير نظام لمتابعة طلبات المستخدمين المقدمة للشبكة المنتقل إليها ومتابعتها مع الشبكة المنتقل منها.يُذكر أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد قام بدراسة شكاوى المواطنين المقدمة لمركز تلقي الشكاوى، كما قام بوضع آليات لحلها بالتوافق والتنسـيق مع الشـركات لتحقيق مصـلحة المسـتخدمين؛ حيث تبين بالدراسـة أن أكبر نسـبة من الشـكاوى الواردة للجهاز خلال العام الماضـي كانت لمواطنين يواجهون مشـاكل تخص نقل أرقامهم، وهو الأمر الذي اسـتدعى تدخله لتعديل القواعد المنظمة لنقل الأرقام وفقا للمعايير العالمية.هذا ويستطيع المشترك طبقا للقواعد الجديدة الاحتفاظ برقمه والانتقال من شركة محمول لشركة أخرى خلال يوم عمل واحد فقط، ذلك بشرط أن يكون الرقم المراد نقله مثبت ملكيته للمشترك طالب النقل برقم بطاقة صحيح لدى شركته، والتأكد من مرور أربعة أشهر على ملكية الخط مع سداد آخر فاتورة صادرة له، ووفقا للقواعد الجديدة فإنه لا يحق لشركات المحمول رفض طلب النقل لأى سبب اخر.وخصص الجهاز خط ساخن بمركز تلقى الشكاوى 155 لاستفسارات وشكاوى نقل الأرقام؛ حيث يستطيع المتصل بالضغط على علامة النجمة الاستفسار أو تقديم الشكاوى الخاصة بنقل رقمه، وانطلاقا من أهمية وعي المستخدمين بخطوات وشروط الخدمات المقدمة لهم؛ فقد أصدر الجهاز دليلا لمستخدمي نقل الأرقام شاملا توعية للمستخدمين بحقوقهم وكذلك جميع التفاصيل التى تيسر على المشترك نقل رقمه وذلك على الموقع الرسمي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.