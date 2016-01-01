هاتف يحتل المرتبة الـ 10 في قائمة أفضل كاميرات الهواتف.. تعرف عليه.. فيديو

اجرى فريق شركة DxOMark، اختبارا لكاميرا الهاتف OnePlus 8 Pro، والذى يضم الهاتف OnePlus 8 Pro كاميرات متقدمة مقارنة مع الجهاز السابق لشركة وان بلس المسمى OnePlus 7T Pro.
ووفقا لما ذكره موقع "bgr"، حصلت كاميرا هاتف OnePlus 8 Pro، في اختبار DxOMark المتخصصة في اختبار كاميرات الهواتف الذكية، على تقييما بلغ 126 نقطة لاختبار الصور، و103 نقطة في اختبار الفيديو.
ويحتل بذلك هاتف OnePlus 8 Pro، المرتبة العاشرة في قائمة أفضل كاميرات الهواتف الذكية وفقا لتقرير DxOMark، والذي تفوق على هاتف +Galaxy S20 من حيث اختبارات تصوير الفيديو ولكنه خسر في قسم الصور.
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