تعرف على مزايا تحديث الجديد لهواتف GALAXY FOLD القابل للطي

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تعرف على مزايا تحديث الجديد لهواتف GALAXY FOLD القابل للطي

دأت شركة سامسونج اليوم، بإصدار تحديث جديد للهاتف الذكي القابل للطي Galaxy Fold، وهو التحديث الذي يجلب معه العديد من المميزات جنبًا إلى جنب مع الإصلاحات الأمنية لشهر يونيو.

ووفقاً لموقعsammobile، هذا التحديث متوفر حاليًا لهواتف Galaxy Fold، ويحمل البنية رقم F900FXXS3BTE1.

يجلب هذا التحديث الجديد، بعض التحديثات لميزة AR Emoji بما في ذلك أداة التحرير وتحسين التعرف على تعابير الوجه.

ويقوم هذا التحديث أيضًا بإضافة ميزات جديدة إلى الكاميرا، بما في ذلك AR Zone و Single Take و Pro video و My Filters و Selfie Tone و Night Timelapse.

ويتيح هذا التحديث، للمستخدمين تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطار في الثانية بإستخدام الكاميرا الأمامية.

المصدر: اخبار اليوم

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