

قريبا.. أوبو تطلق سلسلة هواتف متوسطة المواصفات.. تعرف على سعر Oppo A11k قريبا.. أوبو تطلق سلسلة هواتف متوسطة المواصفات.. تعرف على سعر Oppo A11k

تعتزم شركة أوبو Oppo، قريبا، الإعلان عن سلسلة جديدة من فئة الهواتف المتوسطة المواصفات وذلك من خلال حدث يقام عبر الإنترنت في الهند، والذي ستكشف فيه عن إصداراتها الأحدث Oppo A12 وOppo A52 إلى جانب A11k.



ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف المسرب الشهير Ishan Agarwal، عن خطة شركة أوبو الصينية، لإطلاق هواتفها



وحسبما ورد في التسريبات، سيأتي هاتف A11k، بشاشة LCD بقياس 6.22 بوصة، بجودة عرض HD +، كما يتميز بأبعاد 19:9، ويضم كاميرا سيلفي بدقة 5 ميجابيكسل داخل نوتش على شكل قطرة ماء.

وفيما يخص الكاميرا الخلفية، سيضم هاتف A11k كاميرا خلفية مزدوجة، العدسة الرئيسة تأتي بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل، بالإضافة إلى قارئ بصمة الأصبع في الجهة الخلفية من الهاتف.وداخليا، سيعمل هاتف A11k، بمعالج من نوع MediaTek Helio P35، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام 2 جيجابايت، إلى جانب ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجابايت، كما سيحتوي هاتف أوبو الجديد على بطارية بقوة 4230 ميللي أمبير في الساعة، مع واجهة ColorOS 6.1.2 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9 Pie.ومن المتوقع أن يأتي هاتف Oppo A11k، بقياسات 155.9 في 75.5 في 8.3 مليمتر، مع وزن 165 جرام، في لونين فقط هما الأزرق والفضي، بسعر حوالى 199 دولار أمريكي.











