

تكنو موبايل تتعاون مع جوميا للترويج للهاتف الجديد Camon 15 حصريا على منصتها الإلكترونية بسعر منافس تكنو موبايل تتعاون مع جوميا للترويج للهاتف الجديد Camon 15 حصريا على منصتها الإلكترونية بسعر منافس

استكمالا للتعاون المشترك بين شركة تكنوموبايل TECNO، العلامة التجارية الرائدة في مجال تصنيع الهواتف الذكية، إحدى شركات مجموعة “ترانشن” العالمية، وشركة جوميا Jumia، منصة التجارة الإلكترونية الرائدة في أفريقيا، أعلنت تكنوموبايل اليوم عن الترويج لهاتفها الجديد “كامون 15″ Camon 15 على منصة جوميا الإلكترونية، ومن خلال بث مباشر Live Show”” وحصري داخل مقر جوميا.



وتم الاعلان عن مميزات ومواصفات الهاتفCamon15 ، وإطلاق مسابقة أونلاين من خلال الحدث، وقدمت للفائز جهاز Camon 15 الذي يتميز بمميزات تنافسية وسعر تنافسي، حيث يأتي مزودا بنظام أندرويد Q ومعالج ثمانى النواة 2.0GHz (Helio P22) وشاشة 6.6 HD+Dot –in بالإضافة إلى كاميرا خلفية رباعية 48MP+2MP+2MP Ai Lens مزودة بشريحة TAIVOS كما تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابيكسل وفلاش مزدوج، ويتمتع الهاتف بذاكرة عشوائية 4GB وذاكرة داخلية 128 GB وبطارية 5000 mAh.



وتعليقا على هذا الحدث، أكد كالوس ديفيد، مدير العلامة التجارية تكنوموبايل مصر: “تحرص تكنوموبايل دائما على التعاون مع جوميا رائدة التجارة الإلكترونية لتأثيرها القوي كأحد القنوات الشرائية التي تزيد من مبيعات هواتف تكنوموبايل، ويتوفر الجهاز على منصة جوميا بسعر تنافسي 2399 جنيها مصريا ، ويتمتع Camon 15بمواصفات ومميزات استثنائية تجعله من أهم الهواتف الذكية التي ستلقى قبولا من قبل المستخدمين المصريين وسيحقق حجم مبيعات كبيرة خاصة في ظل المنافسة السعرية.”

قد يعجبك أيضا... loading...

وأشاد ديفيد بدور شركة “جوميا” في تسويق منتجات تكنوموبايل عبر منصتها الإلكترونية مع المستخدمين وتقديم عروض حصرية وهدايا تلقى استحسان العملاء، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد خطط تسويقية مشتركة بين تكنوموبايل وجوميا.من جانبه، أوضح المهندس/ هشام صفوت، الرئيس التنفيذي لـ جوميا مصر: “نستهدف من خلال هذا التعاون مع تكنو موبايل تقديم أفضل المنتجات والأجهزة لعملائنا بأسعار تنافسية بأعلى معايير الأمان، ونسعى دائما إلى مضاعفة عدد المنتجات المعروضة على الموقع، خاصة أن التجارة الإلكترونية أصبحت من أهم القنوات لزيادة حجم مبيعات الهواتف الذكية بالسوق المصري، كما أننا نتعاون مع تكنو موبايل في أكثر من حدث من خلال شراكتنا طويلة المدى.”وفى ذات السياق، أشاد صافي عنتر، رئيس مجموعة الصافي ووكيل تكنو موبايل بالسوق المصري، بالدور المحوري الذى لعبته تكنوموبايل منذ تواجدها بمصر وطرحت أول منتجاتها، والتي تميزت بالريادة في تقديم أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الهواتف الذكية مع الأسعار التنافسية، موضحا أن منتجاتها تلقى استحسانا من قبل المستخدمين لنجاحها في حملاتها التسويقية.وأكد رئيس مجموعة الصافي أن شركة جوميا، إحدى الشركات الرائد فى مجال التجارة الإلكترونية في مصر وأفريقيا، تعمل دائما على خلق بيئة عمل ناجحة لعملائها وشركائها، كما أنها ساهمت بشكل قوي في زيادة مبيعات تكنوموبايل بالسوق المصري.