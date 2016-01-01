

الهاتف Redmi 10X ينفد في غضون خمسة دقائق في أول دفعة يتم عرضها للبيع الهاتف Redmi 10X ينفد في غضون خمسة دقائق في أول دفعة يتم عرضها للبيع

خمسة دقائق هي كل ما إحتاجت إليه شركة Xiaomi لبيع ما قيمته 100 مليون يوان صيني أو ما يُعادل 14 مليون دولار أمريكي من الهاتف Redmi 10X كجزء من أول دفعة يتم عرضها للبيع من هذا الهاتف. وعلى ما يبدو، فهذه المبيعات تشمل الهاتف Redmi 10X 5G فقط نظرًا إلى أن الهاتف Redmi 10X 4G كان معروضًا للبيع منذ الأسبوع الماضي.



للتذكير، الهاتف Redmi 10X 5G يأتي مع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.57 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة MediaTek Dimensity 820، وذاكرة عشوائية بحجم 6GB أو 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 64GB أو 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4520mAh تدعم الشحن السريع بقوة 22.5W.



وعلاوة على ذلك، الهاتف Redmi X10 5G الجديد يأتي كذلك مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسل، وأربع كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة وبدقة 5 ميغابكسل لكاميرا الماكرو. وبصرف النظر عن الكاميرات، فهذا الهاتف يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 10 ومع واجهة MIUI 12 الأحدث من شركة Xiaomi.