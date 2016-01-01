إختبارات الأداء تؤكد لنا هوية المعالج المُستخدم في الهاتف OnePlus Z القادم

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صورة الخبر: إختبارات الأداء تؤكد لنا هوية المعالج المُستخدم في الهاتف OnePlus Z القادم
إختبارات الأداء تؤكد لنا هوية المعالج المُستخدم في الهاتف OnePlus Z القادم

في حين قامت شركة OnePlus بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين OnePlus 8 و OnePlus 8 Pro في وقت سابق من هذا الشهر، فهي لم تقم بعد بالكشف عن الهاتف OnePlus Z. وقد وردتنا في الأونة الأخيرة عدة تقارير أفادت أنه سيتم إطلاق الهاتف OnePlus Z في شهر يوليو المقبل، ولكن الآن نحن هنا مع معلومات جديدة حول هذا الهاتف تم الحصول عليها من منصة إختبارات الأداء Geekbench.

طيلة الفترة الماضية، تردد أن الهاتف OnePlus Z سيصل مع المعالج MediaTek Dimensity 1000L التابع لشركة MediaTek، ولكن يبدو أن هذا ليس هو الحال لأنه تم رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهو يعمل بالمعالج Snapdragon 765 التابع لشركة كوالكوم.

وبغض النظر عن المعالج، فمن المتوقع أن يصل الهاتف OnePlus Z كذلك مع مواصفات أخرى تشمل شاشة OLED بحجم 6.4 إنش أو 6.5 إنش، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB، وثلاث كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف سيصل كذلك مع بطارية بسعة 4000mAh، وبشكل مسبق مع نظام Android 10 الأحدث من شركة جوجل.

المصدر: موقع الكترونى

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