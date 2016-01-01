

تعرف على هواتف آيفون التى ستحصل على تحديث iOS 14..فيديو تعرف على هواتف آيفون التى ستحصل على تحديث iOS 14..فيديو

ينتظر الكثيرون من مستخدمي أجهزة آبل الأمريكية المختلفة لنظام التشغيل الجديد ios 14، والذى سيتوافق مع إصداراتها المختلفة وعلى رأسها هواتف آيفون الشهيرة، والمفاجأة أن آبل ستتيح التحديث الجديد لإصدرات قديمة من هاتفها المميز.



وبحسب موقع phonearena التقني، ستكشف شركة اَبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، خلال فعاليات حدث WWDC القادم، الذي سيقام فى 22 من شهر يونيو الجاري أونلاين، الأمر الذى يؤكد إحتمالية تأخر الإعلان الرسمي عن هاتف IPhone 12.



وكشف تسريبات جديدة عن قائمة الأجهزة التى ستحصل على تحديث iOS 14 :

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1- iPhone SE 20202- iPhone 113- iPhone 11 Pro4- iPhone 11 Pro Max5- iPhone XS6- iPhone XS Max7- iPhone XR8- iPhone X9- iPhone 810- iPhone 8 Plus11-iPhone 712- iPhone 7 Plus13- iPhone SE 201614- iPhone 6s15- iPhone 6s Plus16- iPod touch الجيل السابع.جدير بالذكر أن هناك العديد من التسريبات إلا أنه غير مؤكدة، لحين إصدار شركة آبل الأمريكية بيانها الرسمي عن IOS 14، وتعلن فيه عن أبرز الميزات القادمة للمستخدمين.