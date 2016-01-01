ينتظر الكثيرون من مستخدمي أجهزة آبل الأمريكية المختلفة لنظام التشغيل الجديد ios 14، والذى سيتوافق مع إصداراتها المختلفة وعلى رأسها هواتف آيفون الشهيرة، والمفاجأة أن آبل ستتيح التحديث الجديد لإصدرات قديمة من هاتفها المميز.
وبحسب موقع phonearena التقني، ستكشف شركة اَبل عن الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل الخاصة بها، خلال فعاليات حدث WWDC القادم، الذي سيقام فى 22 من شهر يونيو الجاري أونلاين، الأمر الذى يؤكد إحتمالية تأخر الإعلان الرسمي عن هاتف IPhone 12.
وكشف تسريبات جديدة عن قائمة الأجهزة التى ستحصل على تحديث iOS 14 :
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التعليقات على تعرف على هواتف آيفون التى ستحصل على تحديث iOS 14..فيديو
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