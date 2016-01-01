كشف تقرير صادر من شركة Gartner لأبحاث السوق أن مبيعات الهواتف الذكية العالمية قد انخفضت لأدنى مستوى لها بأكثر من 20% في الربع الأول من العام الحالى 2020، وذلك بسبب تفشى وباء كورونا.
وبحسب موقع GSMArena فإن حصدت كل شركات الهواتف الذكية الكبرى خسارة إجمالية قدرها 20.2 %، فيما كانت الشركات الصينية هى الأكثر تأثرا خاصة شركات هواوى وأوبو ، بينما شهدت شركة شاومى زيادة طفيفة.
وانخفضت مبيعات شركة سامسونج الكورية الجنوبية وحدها بنسبة 22% من أصل النسبة الإجمالية للشركات والتى تبلغ 20.2 % ، كما كانت هواوى أكبر شركة صينية تشهد خسائر بالنسبة للشركات الكبرى، خاصة بسبب الحظر الأمريكة المفروض عليها.
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التعليقات على شاومى الناجى الوحيد.. مبيعات الهواتف الذكية تنخفض 20% فى الربع الأول بسبب كورونا
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