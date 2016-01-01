

سامسونج تدفع بتحديث جديد لمعالجة مشكلة بكاميرات GALAXY S20 ULTRA سامسونج تدفع بتحديث جديد لمعالجة مشكلة بكاميرات GALAXY S20 ULTRA

أطلقت سامسونج تحديثا جديدا لمستخدمي هاتف GALAXY S20 ULTRA تقدم من خلاله معالجة لمشكلة التركيز في الكاميرا عند التكبير، وذلك من خلال إضافة نمط جديد للكاميرا يعرف بنمط “CLOSE-UP ZOOM”.



واجه مستخدمي هاتف GALAXY S20 ULTRA مشكلة في الكاميرا مع ميزة التركيز بشكل خاص عند التكبير، الذي جاء بآداء ضعيف، وذلك رغم مميزات الهاتف الذي يأتي بمستشعر 108 ميجا بيكسل بقدرات تكبير فائقة، إلا أن كاميرا الهاتف تواجه مشكلة في التركيز مع الطول البؤري للعدسات.





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ودفعت سامسونج بتحديث لمستخدمي هاتف GALAXY S20 ULTRA لمعالجة مشكلة التركيز عند التكبير، حيث يمكن لنمط “close-up zoom” الجديد أن يعمل على تحسين آداء الكاميرا مع تقنية الذكاء الإصطناعي.ووفقا لموقع gizchina فإنه من المقرر أن يعمل النمط الجديد على إدارك إقتراب المستخدم بكاميرا GALAXY S20 ULTRA من موضوع التصوير، حيث يعمل الهاتف على إقتراح إستخدام آداة “Close-up Zoom”، التي تعمل على التبديل إلى مستوى تكبير 1.5 مرة، لذا لن يحتاج المستخدم إلى الإقتراب بشكل كبير من موضوع التصوير.وترتكز تقنية آداة “Close-up Zoom” على مستشعر الهاتف المميز بدقة 108 ميجا بيكسل والذي يدعم إلتقاط أدق وأوضح تفاصيل لموضوع التصوير.يذكر أن هذه الميزة لا تتوفر لكلاً من هاتفي Galaxy S20 وGalaxy S20 Plus، حيث لا تواجه هذه الإصدارات المشكلة ذاتها مع مستشعرها المميز بدقة 12 ميجا بيكسل.