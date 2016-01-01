

تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Oppo Reno 4 Pro باللونين الأسود والأبيض تسريبات جديدة تستعرض لنا الهاتف Oppo Reno 4 Pro باللونين الأسود والأبيض

أكدت لنا شركة Oppo من خلال فيديو تشويقي مؤخرًا أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن تشكيلة Oppo Reno 4 Series يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 5 يونيو. وحتى ذلك الحين، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة جديدة للهاتف Oppo Reno 4 Pro تعرض لنا هذا الهاتف باللونين الأبيض والأسود.



في الحقيقة نحن نعرف كل شيء تقريبًا عن الهاتفين Oppo Reno 4 و Oppo Reno 4 Pro، بما في ذلك مواصفاتهما التقنية وتصميمهما بفضل التسريبات التي حصلنا عليها في الفترة الماضية. ومع ذلك، لا يزال يتعين علينا الإنتظار إلى غاية اليوم 5 يونيو للحصول على بقية التفاصيل، بما في ذلك الأسعار وموعد وصول الهاتفين إلى السوق.



وبالنسبة للهاتف Oppo Reno 4 Pro، فقد تردد أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.55 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB أو 12GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل وثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا المخصصة لإلتقاط الفيديوهات في البيئات المنخفضة الإضاءة، وبدقة 13 ميغابكسل للكاميرا المقربة.

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أما بخصوص الهاتف Oppo Reno 4، فقد تردد كذلك أنه سيضم مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.43 إنش وبدقة +FullHD، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB أو 256GB، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh تدعم الشحن السريع بقوة 65W. وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا تسريب اليوم كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 32 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثانية المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق، إضافة إلى ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 48 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق.