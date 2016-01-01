هكذا يبدو الهاتف Google Pixel 4a XL الملغي من قبل شركة جوجل

في العام الماضي، قامت شركة جوجل بالدخول إلى سوق الهواتف الذكية المتوسطة من خلال إطلاق الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL. والآن بعد مضي عام على إطلاقهما، فقد حان الوقت بالنسبة لشركة جوجل لتكشف عن خلفيهما، ولكن التقارير السابقة لمحت إلى شيء مهم، وهو أن شركة جوجل ستكتفي هذا العام بإطلاق الهاتف Google Pixel 4a وستقوم بإلغاء الهاتف Google Pixel 4a XL لأسباب لا تزال مجهولة.
الآن إذا كنت مهتمًا بمعرفة كيف يبدو الهاتف Google Pixel 4a XL الذي تم إلغاؤه، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أنه تم اليوم نشر صور حاسوبية تستعرض لنا كيف يبدو الهاتف Google Pixel 4a XL من الأمام والخلف والجانب، وهي الصور التي تُؤكد لنا أن الهاتف Google Pixel 4a XL كان يضم كاميرتين في الخلف بدلاً من كاميرا واحدة كما هو الحال في الهاتف Google Pixel 4a، وكاميرا أمامية في الثقب الموجود في الركن الأيسر العلوي من الشاشة.
في حين تم إلغاء الهاتف Google Pixel 4a XL، فلا تزال شركة جوجل ترغب في إطلاق الهاتف Google Pixel 4a، وقد سمعنا آخر مرة أنه سيتم الكشف عن هذا الهاتف في اليوم 13 من شهر يونيو المقبل، وهو ما يعني بأننا سنرى هاتف واحد متوسط فقط من شركة جوجل هذا العام بدلاً من هاتفين.
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