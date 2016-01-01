

ميزتان جديدتان في تطبيق “واتس آب” قريبا.. تعرف عليهما ميزتان جديدتان في تطبيق “واتس آب” قريبا.. تعرف عليهما

شهد تطبيق واتس آب في الأشهر الماضية عملًا كثيرًا، ففي شهر فبراير وصل الوضع المظلم الذي طال انتظاره للتطبيق، لكن ذلك لم يكن إنجازًا كبيرًا لتطبيق واتس آب الذي يستخدمه أكثر من 1.5 مليار شخص، حيث واجه المطورون أزمة انتشار فيروس كورونا، ومع فرض التباعد الاجتماعي في معظم أنحاء العالم، كان على المطورين في واتس آب التحرك بسرعة لمواكبة مطالب الملايين من المستخدمين، حيث ظهرت مكالمات الفيديو الجماعية في التطبيق.



من جانبه، قال متحدث باسم واتس آب: “على مدار جائحة كورونا رأينا أن استخدام مكالمات الصوت والفيديو قد ازداد بشكل كبير على التطبيق، لقد وسعنا مكالمات الصوت والفيديو لثمانية مشاركين من أجل مساعدة العائلات ومجموعات الأصدقاء على البقاء على اتصال في هذا الوقت العصيب، مع العلم بأن مكالماتهم الخاصة محمية من خلال التشفير التام”.



غرف ماسنجر

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ستحصل خدمة الدردشة المرئية في واتس آب على دفعة إضافية قريبًا جدًا من خلال دمج غرف ماسنجر التي تم إصدارها حديثًا على فيس بوك، وكما يوحي اسمها، تم إطلاق الغرف لأول مرة كجزء من فيسبوك ماسنجر، لكن الشركة تقوم بدمجها في تطبيقات ومنتجات أخرى أيضًا، بما في ذلك واتس آب وإنستاجرام وأجهزة Portal.تختلف غرف ماسنجر عن دردشات فيديو في واتس آب بطرق عدة، حيث تسمح الغرف لما يصل إلى 50 شخصًا بالدخول والخروج من المحادثة بطريقة مخصصة، وبدلاً من جدولة اجتماع في وقت محدد، كما يفعل Zoom أو Google Meet، يمكنك ببساطة فتح غرفة ماسنجر ويمكن للأصدقاء الوصول إليها إذا كانوا في الجوار.أوضحت Tiffany Dohzen، مديرة المنتجات في غرف ماسنجر، تجربتها في إنشاء الغرف، وما يميزها عن أدوات مثل Zoom وسكايب وGoogle Meet، حيث قالت إنه في الوقت الذي كان فيه فيس بوك يستكشف طرقًا للتوسع بشكل أكبر في الدردشة المرئية فإن جائحة كورونا هي ما بدأ التطور حقًا.تم رصد روابط إلى غرف ماسنجر بالفعل في إصدارات واتس آب بيتا لأجهزة آيفون وأندرويد، وعلى الرغم من أننا لا نعرف حتى الآن متى سيتم دمجها بالكامل ، إلا أن فرق العمل في واتس آب لا تضيع وقتًا.ملصقات ونسخ احتياطية مشفرةولم يتم رصد الملصقات المتحركة المذكورة منذ أبريل، عندما تم العثور عليها من قبل WABetaInfo، ولكن يبدو أنها في حالة تطوير جيدة، وقد تظهر في وقت لاحق من هذا العام بمجرد أن تستقر الأمور في التطبيق.وتبدو قواعد التنزيل التلقائية الجديدة في واتس آب مثل إضافة أخرى سهلة الاستخدام للجميع، فعندما يتم تنفيذها فإنها ستمنع تنزيل الصور ومقاطع الفيديو والمستندات التي يتم إعادة توجيهها بشكل متكرر تلقائيًا، مما يوفر في مساحة التخزين الثمينة لهاتفك.ومن المرجح أن يحصل المستخدمون من رجال الأعمال على بعض الاهتمام أيضًا، حيث ظهرت النسخ الاحتياطية المشفرة ورموز QR في الإصدار التجريبي الأخير، وبمجرد تنفيذه، سيسمح هذا لمستخدمي آيفون باختيار ما إذا كانت النسخ الاحتياطية الخاصة بهم مشفرة على iCloud، وتعيين كلمة مرور لاستعادة النسخ الاحتياطية، كما ستتمكن الشركات أيضًا من مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم مع العملاء عبر رمز ممسوح ضوئيًا معروض على الشاشة.ومع استمرار الطلب على أدوات مؤتمرات الفيديو والدردشة يبدو أن اختصارات عرف ماسنجر ستكون الميزة الكبيرة التالية التي ستصل إلى واتس آب في القريب العاجل.ويتم الآن نشر غرف ماسنجر في جميع أنحاء العالم، ويعمل المطورون على إطلاق ميزة الغرف على واتس آب وإنستاجرام، حيث يتم اختبار هذه الميزة حاليًا، ولا يوجد تاريخ محدد لإطلاقها بعد.