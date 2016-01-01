

آبل تبدأ رسميًا ببيع الوحدات المُجددة من iPhone XR في الولايات المتحدة الأمريكية آبل تبدأ رسميًا ببيع الوحدات المُجددة من iPhone XR في الولايات المتحدة الأمريكية

قامت شركة آبل الآن بإضافة iPhone XR إلى قائمة الهواتف الذكية الخاضعة للتجديد التي تبيعها في الولايات المتحدة الأمريكية بحيث يمكن للمستهلكين في الولايات المتحدة الأمريكية الآن شراء iPhone XR المُجدد مقابل 499 دولار أمريكي علمًا أن السعر الأصلي الذي تم به إطلاق الهاتف لأول مرة هو 749 دولار أمريكي.



حاليًا تقوم شركة آبل ببيع الهاتف iPhone XR مقابل 599 دولار أمريكي، وهذا ما يعني بأن النسخة المجددة من هذا الهاتف ستكلف 100 دولار أقل مقارنة مع النسخة الجديدة. وبالتالي إذا كنت تخطط لشراء iPhone XR وترغب في توفير المزيد من المال وتقطن في الولايات المتحدة الأمريكية، فبإمكانك شراء النسخة المجددة من هذا الهاتف بدلاً من النسخة الجديدة.



تجدر الإشارة إلى النسخة المجددة من iPhone XR مع 64GB من الذاكرة الداخلية تُكلف 499 دولار أمريكي، في حين تُكلف النسخة المزودة بـ 128GB من الذاكرة الداخلية نحو 539 دولار أمريكي، والنسخة المُزودة بـ 256GB من الذاكرة الداخلية نحو 629 دولار أمريكي مع العلم بأن جميع النسخ المجددة هذه تأتي مع ضمان لمدة عام كامل.

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تجدر الإشارة إلى أن منتجات آبل المعاد تجديدها تخضع لفحص دقيق وإلإختبار والتنظيف وإعادة التغليف، وتأتي في علبة جديدة مع كافة الكتيبات والملحقات الضرورية. وعلاوة على ذلك، فالـ iPhone المجدد من قبل الشركة يحصل على بطارية جديدة وهيكل خارجي جديد، وبالتالي فيمكننا القول بأن هذا الهاتف يبدو وكأنه ” جديد ” وفقا للعديد من المعايير.